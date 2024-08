Wie wird Digitalisierung zur Normalität? Mit dem Calliope aus dem IT2School-Modul B8 einen eigenen Tresor bauen. (Bild: Wissensfabrik)

IT2School-Modul „Mein Anschluss“: Mithilfe eines Controllers Eingabegeräte kreativ selbst gestalten und dafür Programme entwickeln. (Bild: Wissensfabrik)

Wie können wir die nächste Generation auf eine digitalisierte Welt vorbereiten? Die Antwort darauf liegt unter anderem in der informatischen Bildung unserer Kinder und Jugendlichen. Seit genau zwei Jahren zieht das Projekt IT2School erfolgreich in die Klassenzimmer ein.

Der Fachkräftemangel in der IT-Branche ist längst kein neues Phänomen mehr. Auch in Schleswig-Holstein wird händeringend nach qualifizierten IT-Fachkräften gesucht. Um schon im Grundschulalter das Interesse für Informatik und Technik zu wecken, hat die Wissensfabrik das Projekt „IT2School - Gemeinsam IT entdecken“ ins Leben gerufen. Mithilfe von rund 15 regionalen Unternehmen wird es nun an Schulen in Schleswig-Holstein angeboten.

Startschuss für den MINT-Hub

Der Startschuss für die umfassende Implementierung des Projektes fiel mit der Gründung des MINT-Hubs Schleswig-Holstein im September 2022. In Kooperation mit dem Institut für Qualitätsentwicklung an Schulen Schleswig-Holstein (IQSH) bietet das Projekt IT2School den Schulen eine hervorragende Möglichkeit, ihre Schülerinnen und Schüler spielerisch und praxisnah an die Welt der Informationstechnologie heranzuführen. „IT nicht nur kennen, sondern können“ lautet das Motto des Projekts. Dabei geht es nicht nur um theoretisches Wissen, sondern vor allem um das praktische Verständnis technischer Zusammenhänge. Kinder und Jugendliche lernen in Rollenspielen, Experimentierrunden und gemeinsamen Entwicklungsprojekten, wie beispielsweise das Internet funktioniert. Sie werden selbst aktiv, indem sie eigene Spiele oder Apps programmieren.

Ein Gewinn für Schulen und Unternehmen

IT2School richtet sich nicht nur an Schülerinnen und Schüler, sondern auch an Lehrkräfte, die keine spezielle Informatikausbildung haben. In Fortbildungen und mit anschaulichen IT2School-Materialien erhalten Lehrkräfte das Rüstzeug, um Begeisterung für die IT direkt in den Unterricht zu transferieren.

„IT2School ist das Tool, mit dem ich als Lehrerin die Neugier der Schülerinnen und Schüler wecken und ihre Begeisterung für die Möglichkeiten der Technologie entfachen kann“,

sagt Kerstin Karlsson, Lehrerin an der Kaiser Karl Schule in Itzehoe. Sie ist eine von 400 Lehrkräften, die sich im Laufe der letzten zwei Jahre fortgebildet hat. Rund 75 Schulen im Land arbeiten aktiv mit

IT2School, wecken spielerisch das Interesse ihrer Schülerinnen und Schüler für Informatik und vermitteln informatische Grundzusammenhänge. Damit haben sie wichtige Kenntnisse für ihren weiteren Bildungsweg in der Hand. Denn diese sind schon heute im praktischen Arbeitsalltag nicht mehr wegzudenken. IT2School bietet eine interessante Grundlage für die Partnerschaft zwischen Schule und Unternehmen. Die Schulen können mit IT2School spielerisch Themenfelder der Informatik vermitteln. Diese können in der Partnerschaft zwischen einem regionalen Unternehmen und der Schule in den aktuellen Kontext gesetzt werden. Dafür bietet IT2School vielfältige Möglichkeiten; von Internetsicherheit, Netzwerktechnik, Programmieren bis hin zu App-Entwicklung.

Gemeinsam in die digitale Zukunft

Projekte wie IT2School zu unterstützen lohnt sich daher für die Unternehmen selbst. Sie profitieren langfristig von gut ausgebildeten, motivierten und technikaffinen Fachkräften, die die digitale Wirtschaft von morgen gestalten können. Deswegen sind Unternehmen jeder Größe und Branche im Land aufgerufen, diese Initiative aktiv zu unterstützen. Denn nur gemeinsam kann ein Beitrag zur Sicherung des IT-Fachkräftenachwuchses geleistet werden. Bereits sehr engagiert ist der Verein „Digitale Wirtschaft Schleswig-Holstein“ (DiWiSH): im MINT-Hub sowie als Wissensfabrik-Mitglied. Durch die Mitgliedschaft bei DiWiSH, ist Traser Software GmbH, ein Kieler Unternehmen, auf IT2School aufmerksam geworden und unterstützt bereits erfolgreich eine Schule in Ratekau. „Mit unseren heutigen Erfahrungen können und wollen wir die Mutmacher und Unterstützer für den Nachwuchs von heute und morgen sein! Der MINT-Hub Schleswig-Holstein mit dem Bildungsprojekt IT2School der Wissensfabrik ist der perfekte Rahmen dafür“, sagt Torben Weber, Geschäftsführer von Traser Software GmbH.

Auch der Förderverein für Medienkompetenz in Schulen e.V. unterstützt seine Partnerschulen mit IT2School unter dem Motto: „Machen und verstehen“. Die Lehrkräfte und Schülerinnen und Schüler sind begeistert über den einfachen und unkomplizierten Zugang in die IT. Es sind Beispiele, wie eine erfolgreiche Kooperation von Schule und Unternehmen mit Blick auf die Zukunft der jungen Generation aussehen kann.

Die Partner und Kontakt

Der MINT-Hub ist eine Kooperation zwischen der Wissensfabrik und dem Institut für Qualitätsentwicklung an Schulen Schleswig-Holstein (IQSH). Das IQSH bietet interessierten Schulen IT2School-Fortbildungen für Lehrerinnen und Lehrer an. Nach der Fortbildung sendet die Wissensfabrik die IT2School Materialien kostenfrei an fortgebildete Schulen. Die Schulen setzen das Projekt in ihrem Unterricht ein. Unternehmen aus dem Wissensfabrik-Netzwerk unterstützen die Schule in Absprache mit der Schule mit know-how aus der Praxis. Wer auch die digitale Bildung unserer Kinder vorantreiben will, ist herzlich eingeladen sich bei den nachfolgenden Personen zu melden.