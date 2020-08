(Bild: Vladimir Vladimirov/E+/GettyImages)

Ab dem 19. August kann der Trainings- und Spielbetrieb für Mannschaftssport in Schleswig-Holstein wieder aufgenommen werden. Das teilte Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) und Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) am Mittwochnachmittag mit.

Das dürfte wohl alle Freizeit- und Mannschaftssportler*innen im Land freuen. Nachdem sich die Vertreter*innen aus Politik und der Landessportverbände trafen, um über mögliche Lockerungen in Schleswig-Holstein zu verhandeln, steht nun fest: der normale Trainings- und Spielbetrieb kehrt zurück. Innenministerin Sütterlin-Waack betonte die vor allem die hervorragende Mitarbeit der Verbände, welche die Politik vor allem durch ihre vorgelegten Hygienekonzepte überzeugten.

Sport kann demnach drinnen wie draußen ausgeübt werden. Während unter freiem Himmel bereits bis zu 500 Zuschauer*innen zu den Sportveranstaltungen zugelassen sind, müssen begeisterte Fans von Hallensportarten leider noch draußen bleiben.

Die Innenministerin freute sich allen Sportbegeisterten die neuen Lockerungen mitzuteilen betonte darüber hinaus wie wichtig Sport für Gesundheit und Gesellschaft sei. „Die Sportlerinnen und Sportler haben in den vergangenen Wochen mit den Füßen gescharrt“, sagte Sütterlin-Waack. Das zeige, wie groß die Sehnsucht nach sportlicher Freizeitgestaltung in der Bevölkerung ist.

Sie betonte darüber hinaus, dass die Kontaktnachverfolgung der am Sporter*innen lückenlos sicherzustellen ist.