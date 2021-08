Restkarten für Kabale & Liebe erhältlich

Die Premiere von „Kabale und Liebe“ war ein voller Erfolg. (Bild: Olaf Struck)

Über 500 begeisterte Zuschauer*innen sahen am Donnerstag, den 12. August, die Premiere von „Kabale und Liebe“ auf dem MFG5-Gelände in Kiel-Holtenau.

Im „Duo-Schachbrettmuster“ waren die glücklicken Gäste platziert, die eine Karte für die ausverkaufte Premiere mit Fördeblick ergattert hatten und dankten dem Ensemble, der Live-Band und dem gesamten Team mit minutenlangen stehenden Ovationen. Dass der klassische Schiller-Text mit nur wenigen inhaltlichen Eingriffen auch in der heutigen Zeit und mit moderner Musik funktioniert, bewies einmal mehr Regisseur Daniel Karasek mit seinem bewährten Team, dem Bühnenbildner Lars Peter und der Kostümbildnerin Claudia Spielmann. Die Musikvideos für alle 14 Songs kamen in diesem Jahr aus der Hand von Lukas Eylandt (Von Dorsch Filmproduktion), der dem mitreißenden tragischen Stoff eine weitere ästhetische Ebene beigab. Die musikalische Bandbreite der Songs, die von Kettcar komponiert und jeden Abend live gespielt werden, reicht von schwelgerischen Popballaden über raue Rock- und Rapnummern bis hin zu elektronischer Musik. Dem spielfreudigen Ensemble, angeführt von Gustavs Gailus als Ferdinand von Walter und Eva Kewer als Luise Miller, war die Erleichterung über ein Spiel ohne Abstandsregelungen auf der Bühne spürbar anzumerken – dies ist derzeit nur bei durchgeimpften oder regelmäßig PCR-getesteten Ensembles möglich.

Die Premiere wurde in Zusammenarbeit von Kiel-Marketing und der Landeshauptstadt Kiel live in Kneipen, Kulturzentren und Kinos übertragen sowie über die Plattform kiel.live weltweit gestreamt. Die Live-Übertragung ist bis auf weiteres online auf Youtube abrufbar.



Noch bis zum 29. August gibt es weitere 15 nahezu ausverkaufte Vorstellungen des Sommertheaters, Restkarten sind meist ein bis zwei Tage vor der jeweiligen Vorstellung an den Kassen des Theater Kiel, telefonisch unter Tel.: (0431) 901 901 sowie online auf www.theater.kiel.de erhältlich, ggf. auch an der Abendkasse.