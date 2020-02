0

ᵂᴱᴿᴮᵁᴺᴳ

Die Digitalisierung stellt viele Branchen und Unternehmen vor neue Herausforderungen. Auch das Berufsbild des Steuerfachangestellten bleibt davon nicht unberührt.

War es bisher davon geprägt, dass zum Beispiel in der Finanzbuchhaltung Belege erfasst und steuerlich gewürdigt werden, so wird er nun zum Datenmanager, der eingehende Datenströme bearbeitet und zuordnet. Spannend ist vor allem die Übergangsphase, in der (Papier-)Belege elektronisch weiterbe- und verarbeitet werden können. Die Steuerfachangestellten müssen zunehmend die neuen Technologien verstehen und für die Mandanteneinfache Lösungen schaffen, um diese Technologien für jeden handelbar zu machen. Die Steuerkanzlei BSHK stellt sich den neuen Herausforderungen, bildet zukunftsorientiert Steuerfachangestellte aus und begleitet Fortbildungen zum Steuerfachwirt oder Bilanzbuchhalter. Ansprechpartner für eure Bewerbung ist Niels Benthin. Weitere Infos erhaltet ihr unter www.stb-kiel.de.