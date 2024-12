(Bild: Frank Embacher)

Schlagerfans aufgepasst: Am 11. Mai 2025 ist es soweit! Roland Kaiser, der Meister des deutschen Schlagers, kommt mit seiner spektakulären ARENA TOURNEE nach Kiel. Erlebe ein mitreißendes Konzert in der Wunderino Arena, das Generationen vereint und für unvergessliche Momente sorgt. Sichere dir jetzt deine Tickets oder mach mit beim Gewinnspiel und gewinne zwei Karten für das Konzert in Kiel!

Ahoi Schlagerfans! Die Vorfreude steigt, denn Roland Kaiser, der unangefochtene Kaiser des deutschen Schlagers, schippert 2025 mit seiner fulminanten ARENA TOURNEE nach Kiel. Am 11. Mai verwandelt sich die Wunderino Arena in ein Meer aus Hits, Emotionen und ausgelassener Stimmung. Ein echtes Highlight für die Landeshauptstadt an der Kieler Förde!

Nach seiner grandiosen Jubiläumstournee zum 50. Bühnenjubiläum, die über 400.000 begeisterte Besucher*innen in ihren Bann zog, legt Roland Kaiser nun nach. Mit im Gepäck: Seine neue Single „Mein Geheimnis“, die Vorfreude auf ein brandneues Album weckt. Die Tournee verspricht ein sensationelles Bühnen- und Lichtdesign, das perfekt mit den großen Klassikern und neuen Hits harmoniert. Ein Abend, der das Herz höherschlagen lässt und die Seele zum Mitsingen einlädt.

Stimmungsmacher für jede Generation

Roland Kaiser in Kiel bedeutet mehr als nur Musik. Es ist ein Zusammentreffen von Generationen, die sich gemeinsam vom Takt der Musik tragen lassen. Die Wunderino Arena wird beben, wenn der Gentleman der Unterhaltung seine Fans mit seiner unverwechselbaren Ausstrahlung und Stilsicherheit verzaubert. Ein Abend voller unvergesslicher Momente wartet auf dich und alle Schlagerbegeisterten!

Schnapp dir deine Tickets und sei dabei, wenn Roland Kaiser in Kiel die Bühne rockt. Wir garantieren dir: Das wird ein Event, das du nicht verpassen möchtest! Also, Leinen los und hinein ins Schlagervergnügen! Bis bald in der Wunderino Arena – wir freuen uns auf dich und einen unvergesslichen Abend voller Musik und guter Laune.