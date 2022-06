(Bild: The Rolling Stones)

0

Mick Jagger, Keith Richards und Ronnie Wood spielen das letzte Konzert ihrer „SIXTY“-Europa-Jubiläumstour am 3. August 2022 in der Berliner Waldbühne und feiern ihr 60-jähriges Bandbestehen.

Einen haben sie noch – und was für einen: The Rolling Stones haben heute bekanntgegeben, dass sie ihre „SIXTY“-Europa-Tournee um ein Konzert verlängern werden – und das Los ist auf Deutschland und eine ganz besonders Open Air-Location gefallen: Am Mittwoch, den 3. August, schließen The Rolling Stones ihre Jubiläums-Tour zum 60-jährigen Bandbestehen mit einem Konzert in der Berliner Waldbühne ab.

Zu dieser Open Air-Location, die zweifelsfrei zu den schönsten Freilichtbühnen Europas zählt, müssten die Stones ein ganz besonderes Verhältnis haben: Bei ihrem ersten Konzert in der Waldbühne vor unglaublichen 57 Jahren im September 1965 – präsentiert wurden die Tourtermine in Deutschland damals von der Jugendzeitschrift Bravo – hinterließ die Band auf jeden Fall einen „bleibenden“ Eindruck – zumindest aus Sicht der Behörden. Zwei weitere Male, 1982 und 2014, sind sie noch dort aufgetreten und nun werden die Stones am 3. August 2022 noch einmal zum Abschluss ihrer „SIXTY“-Tour in der Berliner Waldbühne spielen.

Im Vergleich zu den 13 anderen Stadion-Shows in neun europäischen Ländern, welche die Stones im Rahmen der „SIXTY“-Tour bereist haben bzw. noch werden, ist die an ein antikes Amphitheater erinnernde Waldbühne fast schon als intime Konzertlocation zu bezeichnen: Nur rund 20.000 Tickets werden für dieses Konzert-Highlight ab dem 29. Juni 2022 um 12 Uhr – zunächst exklusiv über eventim.de – erhältlich sein. Der Veranstalter rechnet mit dem entsprechend schnellen Ausverkauf der Show.

Dass die Konzerte der Rolling Stones (immer noch) echte Live-Höhepunkte sind, hat die Band unter anderem bei dem ersten ihrer SIXTY-Konzerte hierzulande am 5. Juni in München eindrucksvoll bewiesen. Im dortigen Olympiastadion zeigten sich Mick Jagger, Keith Richards, Ronnie Wood & Co. in Bestform, feierten vor vollem Haus eine energiegeladene, mehr als zweistündige Show ab – und machten von der ersten Minute an deutlich, warum sie unangefochten die bekannteste und größte Rockband der Welt sind.

Bevor die Stones loslegten, gab es eine Hommage – anrührend, aber ohne übertriebenes Pathos – an ihren Bandkollegen und großartigen Drummer Charlie Watts, der im August 2021 verstarb – in Form von Fotos aus seinem Leben, die auf die gigantischen LED-Screens in der Mitte und auf beiden Seiten der Bühnen projiziert wurden. Und während des darauf folgenden Konzertes hatte man tatsächlich das Gefühl, als würden die verbliebenen Stones nicht nur räumlich enger beieinander stehen als bei den Shows vor dem Tod des sympathischen Schlagzeugers.

Was danach folgte, mag man von den Rolling Stones durchaus kennen und auch erwarten, dennoch begeistert es immer wieder aufs Neue: Mick Jagger, Keith Richards und Ronnie Wood brannten ein grandioses Hit-Feuerwerk ab. Die randvolle Setlist – unter den 19 Songs waren Titel wie 'Start Me Up', 'Paint It Black', 'Satisfaction', 'Jumpin‘ Jack Flash', 'Miss You', 'Sympathy For The Devil' und 'Gimme Shelter' – spiegelte ihre einzigartige, nunmehr sechzig Jahre andauernde Karriere aufs Trefflichste wider.

Jagger zeigte sich in Topform, er sang, tanzte und spurtete über die riesige, neu gestaltete Bühne wie ein Jungspund, scherzte mit dem Publikum auf Deutsch, war voller Energie und mit einer Stimme, die viele auch deutlich jüngere Sänger vor Neid erblassen lassen müsste. Richards & Wood können immer noch behaupten, dass sie die besten Rockgitarristen sind, die live auf der Bühne stehen, ihre beeindruckenden Soli und ihr Gitarrenspiel sind so voller Spielfreude, so lässig und gekonnt wie eh und je. Alle drei Musiker genossen sichtlich die einmalige Open Air-Atmosphäre und die wahnsinnige Stimmung unter den Fans, die ebenso wie die Stones auf der Bühne alles gaben, um diesen Abend zu einem unvergesslichen Konzerterlebnis zu machen.

Die „SIXTY“-Tour wird von Concerts West/AEG Presents produziert. Veranstalter der Termine in Deutschland ist die FKP Scorpio Konzertproduktionen GmbH.

Präsentiert wird die Show in Berlin von Antenne Brandenburg, radioeins und rbb88,8, das Konzert in Gelsenkirchen von WDR2 und WDR 4 sowie der WAZ, bundesweiter Präsentator ist DAS ERSTE.

03.08.2022 Berlin - Waldbühne //neu

Der Ticket-Vorverkauf startet am Mittwoch, den 29. Juni 2022 um 12 Uhr mit einem exklusiven Presale über eventim.de. Der Verkauf an den bekannten Vorverkaufsstellen beginnt am 1. Juli 2022 ebenfalls um 12 Uhr.