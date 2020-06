(Bild: Landeshauptstadt Kiel/Imke Schröder.)

Seit vergangenen Montag wird die beliebte große Sandkiste in Kiels Holstenstraße aufgebaut. In diesem Jahr dürfen sich Kinder eines neuen Spielgerätes erfreuen.

Kinder spielen, toben und buddeln bereits in der 15. aufeinanderfolgenden Saison in dem großen Sandkasten der Innenstadt. Dabei wurden auch in diesem Jahr rund 200 Tonnen Sand eingebracht, die aus der Region stammen.

Mit dem „Sandfrachter wird erstmal eine neues Spielgerät aufgebaut, das dem Grünflächenamt besonders am Herzen lag und den maritimen Charakter der Kieler Förde unterstreichen soll. 35.000 Euro wurden für die Neuinvestition veranschlagt. Der Sandfrachter ist größer als das alte Spielgerät, das inzwischen ausgedient hat, und ist geeignet für Kinder im Alter von 2 bis 12 Jahren.

Wie in vielen anderen Lebensbereichen gelten coronabedingt beim Spielen in der Sandkiste und auf der Holzeinfassung bestimmte Verhaltensregeln und Vorsichtsmaßnahmen. So sollte der Mindestabstand möglichst eingehalten werden. Zudem wird in diesem Jahr bis auf Weiteres auf die Ausgabe von Spielgeräten und Schachfiguren verzichtet.

Quelle: Landeshauptstadt Kiel