Die Geschichte der Kieler Werften ist ein fesselndes Kapitel unserer Stadt. Für unsere hörgeschädigten Mitbürgerinnen wird sie nun greifbar. Stattet dem Stadt- und Schifffahrtsmuseum einen Besuch ab und taucht mit Alexander Patt und einemr Gebärdendolmetscher*in in die bewegten Zeiten der Schiffsbauer ein.

Erkundet, wie aus ländlichen Weilern pulsierende Arbeiterquartiere wurden und erlebt hautnah, wie die Arbeiterfamilien den Rhythmus unserer Ostuferviertel lebten.

Notiert euch den 3. August, 16 Uhr – diese kostenlose Führung durch die Dauerausstellung lässt niemanden an Land. Anmelden könnt ihr euch mit einer Flaschenpost an museum@kiel.de oder einfacher per E-Mail. Seid dabei, wenn Geschichte durch die Hände spricht – im Rahmen des glänzenden Projekts „Kulturperle der Ostseeregion“. Wir sehen uns in der Fischhalle!