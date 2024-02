0

In Schönkirchen regt sich was – und das im wahrsten Sinne des grünen Gewissens. Der Aktionsmonat Nachhaltigkeit startet im März und die Gemeinde zeigt sich engagiert und innovativ. Lies in diesem Artikel, welche spannenden Veranstaltungen für die ganze Familie auf dich warten.

In Kooperation mit der Gemeindebücherei Schönkirchen und dem Aktionsforum für Nachhaltigkeit wird der März zu einer Zeit, in der nachhaltige Lebensweisen nicht nur diskutiert, sondern aktiv gelebt werden. Programmhighlights, die vom kulinarischen Know-How über ökologische Bildung bis hin zur Förderung lokaler Kreislaufwirtschaft reichen, stehen bevor. Die Energie ist spürbar und das Interesse groß. Hier ist ein Vorgeschmack auf das, was die Schönkirchener und Besucher der schönen Gemeinde erwartet.

„Büchereien sind ein Ort der Begegnung und Bildung. Es gibt so viele gute Ideen, wie unser Zusammenleben noch lebenswerter sein kann, ohne unsere Lebensgrundlagen zu zerstören. Wir wollen im Aktionsmonat gemeinsam ausprobieren, genießen und Freude an einem guten Miteinander haben,“ erläutern die Organistorinnen Eva Irion und Eva Hegge-Goldschmidt.