0



Auch in diesem Jahr haben Kieler Manufakturen mit viel Liebe und Sorgfalt verschiedene Artikel hergestellt. Das Repertoire der lokalen Manufakturen reicht dabei von praktischen Utensilien über Schmuck bis hin zu Lebensmitteln.

Bei der Auswahl und Produktion der Kieler-Woche-Souvenirs wird ein besonderer Fokus auf Lokalität und Nachhaltigkeit gelegt. Gestaltet sind alle in verschiedenen Designs von Grafiker Jiri Oplatek.



Ausgeklügelte Kieler-Woche-Gadgets für den Alltag



Die Kieler-Woche-Untersetzer von „Gut gedruckt“ bestehen aus Antikmarmor und sind damit dekorative Hingucker auf allen Tischen. Durch die mediterrane Oberflächenstruktur und den angenehmen Farbverlauf ist jeder Untersetzer ein Unikat. Zum nachhaltigen Verzehr und zur Vermeidung von Einwegmüll hat die Manufaktur „Icepick“ ein langlebiges Besteck entwickelt, das Löffel und Pommesgabel in einem ist. Das Edelstahl-Besteck wird durch einen waschbaren 100-Prozent-Baumwollbeutel – bedruckt mit dem Kieler-Woche-Design – geschützt. Die Verwendungsmöglichkeiten sind vielfältig: zum Beispiel für den Kaffee to go, für Joghurt oder Köttbullar.



Köstliche Kieler-Woche-Leckereien



Kulinarisch geht es weiter: Der würzige Kieler-Woche-Sommerhonig bringt Artenvielfalt auf einen Löffel. Der Honig der „Stadtimkerei Kieler Honig“ spiegelt die Aromen grüner Städte wie Balkonpflanzen, Parkwiesen, Alleen und blühenden Stadtgärten wider. So schmeckt er dank fleißiger Bienen zu jeder Jahreszeit und an jedem Standort anders. Süß wie Honig sind auch die Kieler-Woche-Schokosprotten von „Kieler Sprotten“ – das Original seit 1961. In Vollmilch, Weiß oder Zartbitter sind die kultigen, leckeren Sprotten ein guter Fang in jedem Einkaufsnetz.



Stets gut gekleidet im Kieler-Woche-Design



Modisch haben die lokalen Manufakturen ebenso einiges zu bieten. Die „Fashion-evolution GmbH“ hat einen Kieler-Woche-Sneaker entworfen. Das Design ist zeitlos und nachhaltig. Hergestellt werden die Sneaker aus ausgedienten Segeltüchern. Mit Echtleder-Einlegesohle lädt der Schuh zum Barfußtragen ein und gibt beim nächsten Abenteuer den sicheren Halt.



Auch an Armbändern gibt es eine tolle Auswahl unter den Kieler-Woche-Souvenirs. Das größenverstellbare Armband von „Hafenmeister“ besteht aus 5-Millimeter-Tauwerk eines Bremer Traditionsunternehmens. Es ist in den aktuellen Kieler-Woche-Farben erhältlich und wird durch zwei matte Edelstahlelemente gehalten. Von Mareike Bittner wurden feine, maritime Makramee-Armbänder in Handarbeit geknüpft. Diese sind durch einen Ziehverschluss individuell anpassbar und in diversen Varianten mit Kieler-Woche-Anhänger erhältlich. Das Paracord-Armband von „Klitzeminibisschen“ ist in Handarbeit geknotet und getakelt. Verschlossen wird es mit einem silbernen oder bronzefarbenen Anker oder Steuerrad. Es ist größenverstellbar und kann ideal zum Baden und beim Wassersport getragen werden, da es schnell trocknet und nicht abfärbt.



Die Manufakturprodukte sind im Welcome Center Kieler Förde, Stresemannplatz 1-3, und im Kosmos Store, Holstenstraße 76, erhältlich. Einen Überblick über alle Souvenirs der Kieler Woche 2021 gibt es unter www.kieler-woche.de/souvenirs.