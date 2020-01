2

Georg Schroeter und Marc Breitfelder – das bekannte Kieler Duo steht für einzigartigen Blues und Boogie. Als erste Europäer haben sie den bedeutendsten Blues-Wettbewerb der Welt in den USA gewonnen.

Gemeinsam mit Matthias Stührwoldt rocken die zwei Holsteiner am 9. Febraur die Bühne mit einem abwechslungs reichen Mix aus großartigen Songs und humorvollen Geschichten.

Stührwoldt ist Biobauer, Autor und Norddeutscher aus Leidenschaft. Sein Leben auf dem Hof mit Frau, fünf Kindern und 70 Milchkühen ist reich an Geschichten, die Stührwoldt nordisch frech und liebevoll erzählt.​​

Eintritt: 15 €, Schüler und Studenten: 7,50 €

Veranstaltungsort:

Räucherkate am Drathenhof

Hamburger Landstr. 99 24113 Molfsee

Kartenvorverkauf:

Koehler, Florist am Freilichtmuseum, Apotheke am Freilichtmuseum, Forellen-Apotheke in der Hamburger Landstraße. Telefonisch unter 04347 / 708817 oder 04347 / 5064 oder per Mail unter info@kulturkate-molfsee.de und www.kulturkate-molfsee.de