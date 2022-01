Auch an den kommenden Wochenenden werden die Vakzine Moderna und Biontech im Seebad Düsternbrook verimpft. (Bild: Facebook/Seebar)

Wie bereits am vergangenen Samstag und Sonntag wird es auch am kommenden Wochenende eine Impfaktion der Seebar in Kiel geben.

Während die Seebar in Kiel-Düsterbrook in den Sommermonaten kühle Cocktails und frische Snacks für Badegäste und Kieler Kund:innen serviert, gibt es an den kommenden Wochenenden vor allem eines: Impfstoff gegen das Corona-Virus.

Impfwillige erhalten hier eine Erst,- Zweit- oder Boosterimpfung. Letztere sollte mindestens drei Monate her sein. Verimpft werden die Vakzine Moderna (für Über-30-Jährige) und Biontech (für Unter-30-Jährige). Dabei haben solltet ihr den

• Impfausweis,

• ein Ausweisdokument,

• die Versichertenkarte

• sowie die Einwilligung des Landes für mRNA-Impfstoffe mitzubringen.

Wichtig: Für 12- bis 17-Jährige ist zudem eine zusätzliche Einverständniserklärung notwendig.