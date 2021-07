Segel-Elite misst sich in Kiel

Vom 29. Juli bis 1. August lädt die Landeshauptstadt Kiel erstmalig die besten Segelclubs Europas zum Showdown auf die Innenförde ein. (Bild: Lars Wehrmann)

Für die SAILING Champions League, den höchsten internationalen Clubwettbewerb im Segeln, sind dieses Jahr zwei Qualifikationsregatten geplant: eine im Herzen von Kiel Ende Juli und eine im russischen St. Petersburg, sowie das Finale im Oktober in Porto Cervo auf Sardinien.

Mit der Zuversicht, dass das internationale Liga-Segeln in den kommenden Monaten in Europa auf dem Wasser startet, veröffentlicht die SAILING Champions League (SCL) ihre diesjährigen Termine. Die besten drei Vereine aus jeder nationalen Segel-Liga aus der Saison 2020 sind für die beiden Ausscheidungsregatten qualifiziert. Die Clubs auf den Tabellenplätzen vier und fünf können nachrücken. Aus jeder Qualifikationsregatta ziehen die besten 15 Vereine in das Finale ein. 58 Clubs aus 19 Ländern sind für die SAILING Champions League qualifiziert und kämpfen um die begehrten Startplätze für das Finale. Vom 29. Juli bis 1. August lädt die Landeshauptstadt Kiel erstmalig die besten Segelclubs Europas zum Showdown auf die Innenförde ein.

„Ob bei der Kieler Woche, als Olympiastützpunkt oder bei den Regatten der Segel-Bundesliga – Kiel beweist immer wieder, dass wir den Titel ‚Welthauptstadt des Segelns‘ zu Recht tragen. Da passt es hervorragend, dass nun erstmals auch die SAILING Champions League in der Sailing.City gastiert. Ich freue mich auf spannende Wettkämpfe auf der Förde und wünsche allen Teilnehmer*innen viel Erfolg“,

erklärt Oberbürgermeister Dr. Ulf Kämpfer.

Uwe Wanger, Geschäftsführer vom Veranstalter Kiel-Marketing, ergänzt: „Das Segelrevier an der Kiellinie ist bereits mehrfach von der Deutschen Segel-Bundesliga erfolgreich getestet worden und ein Garant für Segelsport zum Anfassen. Die Kulisse zwischen den Kreuzfahrtschiffen, Skandinavienfähren, Fördedampfern und den U-Boot-Neubauten ist auch für die Segler*innen aus aller Welt ein einmaliges Erlebnis.“ Die ausrichtenden Clubs in Kiel sind der TSV Schilksee, die Segler-Vereinigung Kiel und der Segelclub Baltic. Der Termin für die Qualifikationsregatta in St. Petersburg wird in den kommenden Wochen terminiert. Das Finale findet vom 7. bis 10. Oktober 2021 wie im Vorjahr beim Yacht Club Costa Smeralda in Porto Cervo auf Sardinien statt. Bereits für das Finale qualifiziert ist der Royal Yacht Club of Tasmania, der sich als Sieger der „SAILING Champions League – Asia Pacific“ Mitte April durchgesetzt hat. „Die Vorfreude in den Liga-Nationen auf die kommende Saison der SAILING Champions League ist natürlich riesig. Alle Clubs wollen wieder aufs Wasser. Dass wir erstmals in meiner Heimatstadt Kiel auf der Innenförde mit der Champions League zu Gast sind, freut mich besonders. Die Idee hatten wir schon lange. Dass sich zudem der deutsche SCL-Titelverteidiger mit dem Segel-und Motorboot Club Überlingen in Kiel vor heimischem Publikum präsentieren kann, wird zusätzlich für Spannung sorgen“, erklärt Oliver Schwall, Geschäftsführer der SAILING Champions League GmbH.