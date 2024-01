(Bild: Adobe Stock)

In den teilnehmenden Betrieben zaubern renommierte Spitzenköche und -köchinnen Gerichte zum Dahinschmelzen auf den Teller. Viele Termine sind bereits restlos ausverkauft. Doch an diesen Daten hast du noch die Chance auf ein leckeres Menü!

Die heiß begehrten Plätze sind schnell weg: Das Romantik Hotel Kieler Kaufmann ist bereits restlos ausverkauft. Raffinierte Menüs gibt es aber auch noch an weiteren Orten.

Schlemmen in ganz Schleswig-Holstein

Im Ratzeburger Hotel Der Seehof kocht Maurizio Oster am 26. Januar um 19 Uhr ein nordisches Menü, für das noch Plätze angefragt werden können. Ein Kombiangebot mit Übernachtung im Hotel gibt es für 230 Euro pro Person, nur das Menü für 179 Euro. Im VITALIA Seehotel in Bad Segeberg kombiniert Marcus Blonkowski Regionalküche mit europäischen Einflüssen. Am 9. Februar, 19 Uhr, für 175 Euro. Sterneköchin Alexandra Müller, sonst in der Schweiz ansässig, kocht am gleichen Tag im Romantik Hotel Waldschlösschen in Schleswig, Preis hier: 210 Euro. Weitere freie Termine gibt es in Friedrichstadt, Flensburg, Enge-Sande, Reinbek und Glückstadt.

Herzhaft-Süße Desserts?

Ein besonderes Menü für alle Dessert-Gourmets: Chef Pâtissier Taro Bünemann aus dem Maritim Seehotel am Timmendorfer Strand hat mit seinem Team ein Dessertmenü kreiert, das ganz neue Möglichkeiten aufzeigt. Herzhafte Komponenten wie Garnelen werden mit Kaffee und Gemüse kombiniert. Lass dich von den delikaten Kombinationen überraschen und begeistern! Am 24. März geht es um 13 Uhr los, der Preis für das Dessert-Menü liegt bei 160 Euro.

Hier findest du alle freien Termine des Schleswig-Holstein Gourmet Festival.