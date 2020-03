Wir stellen euch sämtliche Inhalte und Magazine online zur Verfügung (Bild: GettyImages/golibo)







Die Geschäfte sind zwar geschlossen, jedoch haben wir einen Weg gefunden, wie wir euch mit Infos und unseren Magazinen weiterhin versorgen.

Die Corona-Krise macht auch vor dem Medienhaus Falkemedia und seinen Magazinen nicht halt. Im Gegenteil: Dadurch, dass Unternehmen und Einzelhändler gezwungen sind, ihre Türen für Kunden zu schließen, sind wir leider nicht in der Lage euch unsere Printausgaben im April und Mai zur Verfügung zu stellen.

Obwohl wir dies sehr bedauern und einer Zukunft positiv entgegensehen, in der sich der Kieler Einzelhandel von Corona und seinen Folgen erholt haben wird, wollen wir euch dennoch die Möglichkeit bieten, das Magazin der Landeshauptstadt – KIELerleben – zu lesen. Ab sofort habt ihr die Gelegenheit, die gesamte Ausgabe online einzusehen und jeden Artikel in Ruhe lesen zu können. Das hat zum einen den Vorteil, künftigen bereits vor dem Erscheinen unserer Ausgaben auf Angebote, lesenswerte Artikel, Termine und Gewinnspiele zugreifen zu können. Zum anderen greift ihr mühelos auf einen Beitrag zurück, den ihr vielleicht im Wartezimmer eures Hausarztes, Friseursalons oder Lieblingscafés gelesen habt.

Kieler helfen Kielern

Uns ist bewusst, dass die Maßnahmen zur Eindämmung des Virus’ gerade kleine, inhabergeführten Geschäfte trifft. Aus diese Grund geben wir unseren Partnern die Möglichkeit, auf unterschiedlichen digitalen Kanälen ihre Angebote für euch – die Leserinnen und Leser – zu präsentieren. So gibt es bereits Sammelbeiträge auf unserer Homepage, in dem verschiedene Einzelhändler auf unterschiedlichem Wege haben diese eine Möglichkeit gefunden, wie sie ihr Angebot auf eure Bedürfnisse anpassen. Einige bieten Lieferdienste an, andere sind um eine telefonische oder digitale Beratung bemüht.

Kieler Locals auf Social Media

Facebook und Instagram kann übrigens mehr als hübsche Bildchen zum swipen veröffentlichen. Auf unseren Social Media Kanälen stellen wir euch die eben erwähnten Angebote unserer Partner natürlich ebenfalls vor. Auf diesem Wege seid ihr, liebe Leser, auch unterwegs in der Lage, Tipps und Trends der Redaktion für euch zu nutzen.

Mit vorbildlichem Beispiel haben KIELerleben-Redakteurin Mona Dabringer und unser Förde Fräulein Finja Schulze mit dem @Fördebummel eine Initiative ins Leben gerufen, die euch das Leben während der Zeit des Shot-Downs der Geschäfte so angenehm wie möglich machen. Hier habt ihr die Gelegenheit, virtuell durch die Kieler Geschäfte zu bummeln, nach einem passenden Geschenk für die Liebsten zu stöbern oder sich einfach inspirieren zu lassen. Also: Schaut vorbei und folgt dem Account auf Instagram!

Geht Los!

geht los! ist das Magazin für BerufsstarterInnen im Norden und wird direkt in alle Abschlussklassen in Schleswig-Holstein und Hamburg geliefert. Hier finden SchulabgängerInnen alle wichtigen Informationen rund um den Start ins Berufsleben. Von Tipps für die Berufswahl und die Bewerbung sowie Informationen über die verschiedenen Ausbildungsformen, rechtliche Hinweise bis hin zu einem umfangreichen regionalen Stellenmarkt bietet geht los! einen umfassenden Überblick und ist ein unverzichtbares Nachschlagewerk für die Nachwuchskräfte von morgen. In frischer Aufmachung und zielgruppengerechter Ansprache bietet das Magazin solide Informationen zur Orientierung für junge Menschen auf dem Weg in die Arbeitswelt. Um euch das Magazin ebenfalls digitalen Weg lesen zu können, klickt einfach auf diesen Link oder ladet das Magazin direkt HIER herunter.

Wir verschließen nicht die Augen vor der Krise oder stecken gar den Kopf in den Sand. Wir bleiben auf dem digitalen Weg am Ball, um euch unsere Magazine in gewohnter Qualität zur Verfügung zu stellen.