In einem digitalen und interaktiven Fachtag am Freitag, 4. März, 9 bis 17.30 Uhr, geht es um aktuelle Ansätze, lokale Projekte sowie präventive Lösungswege – hin zu sozialer Teilhabe, unterstützenden Nachbarschaften und einem gesellschaftlichen Miteinander. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Einsamkeit ist ein schmerzhaftes Gefühl und betrifft mehrere Millionen Menschen allein in Deutschland. Die Corona-Pandemie hat das Problem der sozialen Isolation und Einsamkeit nochmals verschärft. Gleichzeitig wurde der Fokus sowohl von der Öffentlichkeit als auch der Forschung vermehrt auf das Thema gelenkt – dadurch werden auch Chancen eröffnet.



Die Abteilung „Inklusion und Älter werden im Quartier“ im Amt für Soziale Dienste möchte in Kooperation mit der Förde-Volkshochschule (Förde-vhs) eine Auseinandersetzung mit dem Phänomen Einsamkeit in Kiel anstoßen. Der Vormittag beginnt mit drei Fachvorträgen, die an das Thema Einsamkeit heranführen und dabei verschiedene Aspekte des komplexen Phänomens beleuchten. Am Nachmittag liest der Berliner Autor Daniel Schreiber aus seinem aktuellen Buch „Allein“, in dem er der Frage nachgeht, wann aus dem oft ersehnten Alleinsein bedrohliche Einsamkeit wird. Im Anschluss daran präsentieren verschiedene Akteur*innen ihre Ideen, Konzepte und Projekte gegen Einsamkeit beziehungsweise für Inklusion und Teilhabe. Dabei werden neben den Informationen vor allem der gemeinsame Austausch sowie die Vernetzung im Vordergrund stehen.



Der digitale Fachtag richtet sich gleichermaßen an Akteur*innen sowie an alle Menschen, die sich für das Thema interessieren. Anmeldungen nimmt die Förde-vhs bis Dienstag, 15. Februar, entgegen unter der Kieler Telefonnummer 901-5200, per Mail unter info@foerde-vhs.de oder online. Die Kursusnummer lautet 22F14006W.