Auf dem Teller fand Regionalmedien-Geschäftsführer Jörg Stoeckicht unter anderem das köstlich zarte Deich-Lamm-Filet. (Bild: M. Brodt)

Kartoffel, Sfogliatella mit Hummer, Liebstöckel und einer Sauce aus dem 48 Monate gereiften Käse Havgus. (Bild: M. Brodt)

0

Bei Traumwetter und vor der großartigen Kulisse des Segeberger Stadtsees feierte ich den Auftakt des 37. Schleswig-Holstein Gourmet Festivals im Vitalia Seehotel.

Hinter den Kulissen ging es gespannt zu, denn der 2-Sterne-Koch Benjamin Gallein vom Votum hatte auf dem Weg von Hannover nach Hamburg einen Unfall-Stau erlebt und dann auch noch einen Reifenplatzer. Er kam erst nach acht Stunden parallel mit den ersten Gästen in Bad Segeberg an, aber dank der tatkräftigen Unterstützung aller Kollegen wurde alles rechtzeitig vorbereitet. Währenddessen genossen die 80 Gäste den Empfang auf der Seeterrasse und einen anspruchsvollen Feinschmecker-Abend.

Hoher Besuch von Julia Carstens

Zur Begrüßung lobte Staatssekretärin Julia Carstens das Gourmetfestival und betonte dessen Beitrag zur Stärkung des Binnenlands. Der Abend begann mit einem köstlichen Start: Zweierlei von der Hanse Garnelen aus Glückstadt, die mit einem zarten nussigen Geschmack punkteten. Der vegetarische Gang, ein Tomatensalat mit Himbeere, Radieschen und einer süßsauren Essenz, wurde von Rainer Gassner vom Ti Trin Ned aus Fredericia zubereitet. Alle Zutaten stammten von seinem eigenen Hof Himmerigskov am Kleinen Belt.

Köstlicher Hauptgang und abgerundetes Dessert

Für die Hauptgänge sorgte Benjamin Gallein aus dem Votum. Er servierte zartes Bentheimer Schwein mit Cevennen Zwiebel, Bohne und Birne sowie butterzartes Deichlamm mit Paprika und einer schwarzen Mandarine. Der eingeschenkte Rotwein 2021 The Cab von Muratie Wine Estate aus Stellenbosch in Südafrika unterstrich die Aromen der Gerichte. Das Dessert, bestehend aus Estragon, Joghurt, weißer Schokolade, Sanddorn und Macadamia Nuss, wurde von Küchenchef Andreas Schmidt entwickelt. Trotz der Hindernisse des Tages verlief die Zubereitung reibungslos, dank der Zusammenarbeit in der Küche.