TNG-Bauleiter Lars Wiese zeigt das Leitungsrohr im Förde-Düker. (Bild: TNG)

Über die Hochbrücke wurden die nördlichen Stadtteile ans Glasfasernetz angeschlossen (Bild: TNG)

Der Glasfaserausbau in Kiel und Umland hat im Sommer große Fortschritte gemacht und die Tiefbauer:innen der TNG Stadtnetz GmbH dabei auch an zwei ungewöhnliche Orte geführt.

Da die Glasfaser-Backbonetrasse in Kiel als Ring durch die Stadt verlegt wird, mussten im Zuge der Baumaßnahmen sowohl die Förde als auch der Kanal überquert werden.

Trasse in der Holtenauer Hochbrücke

Im August wurde daher über die Holtenauer Hochbrücke die Leerrohranlage für die Anbindung in den Norden der Landeshauptstadt verlegt. Die Backbonetrasse kommt aus Suchsdorf, überquert den Kanal zukünftig über die Hochbrücke und versorgt die Ausbaugebiete nördlich des Kanals. Das Vorgehen bei der Verlegung war dasselbe wie beim regulären Glasfaserausbau an der Straße. Die circa 500 Meter langen Leerrohre wurden zuerst in der Holtenauer Hochbrücke verlegt, anschließend die Glasfaser eingeblasen. Von der Hochbrücke kommend wird das Glasfasernetz aktuell im Süden von Altenholz gebaut, bevor die Tiefbaumaßnahmen dann nach derzeitiger Planung parallel in Holtenau, Friedrichsort und Pries fortgesetzt werden.

Ausbau in einem Ring

Außerdem wurden Friedrichsort und Heikendorf über den Förde-Düker mit der TNG Glasfaserleitung verbunden und so der Ringschluss durchgeführt. Der Ausdruck Düker stammt vom Wort „Taucher“ und bezeichnet ein Bauwerk zur Unterführung von Kabeln unter einem Gewässer hindurch. Im Düker unter der Kieler Förde sind verschiedene Leitungen und Rohre verlegt, wie beispielsweise Abwasser- und jetzt auch Glasfaserleitungen. Die Querung beider Gewässer führt dazu, dass das TNG-Netz die Stadt Kiel nach Ausbau in einem Ring umspannt, und sorgt somit für eine Redundanz und damit Absicherung gegen Ausfall.

Gleichzeitig werden die Ausbauplanungen, die Aufstellung der Hauptverteiler und der Tiefbau in weiteren Stadtteilen und Gemeinden durchgeführt. Bauauftakt in Flintbek war bereits im September, aktuell beginnen die Tiefbaumaßnahmen in Schwentinental, Hassee und Kronsburg. Im Amt Schrevenborn starten die Bauarbeiten in Schönkirchen, bevor Heikendorf und Mönkeberg folgen.

Highspeed-Internet für weitere Kieler Stadtteile

Ab sofort können sich die Anwohner:innen aus Meimersdorf, Wellsee, Elmschenhagen und Projensdorf mit der Buchung eines TNG-Glasfasertarifs für eine Anbindung an die Intertechnologie der Zukunft entscheiden und sich den kostenfreien Glasfaserhausanschluss sichern.

Interessierte können sich von den TNG-Mitarbeiter:innen vor Ort und bei einem der Online-Info-Events beraten lassen. Weitere Informationen sind unter www.tng.de/kiel und auf den Unterseiten der jeweiligen Stadtteile und Gemeinden zu finden.