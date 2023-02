Beim First Look präsentiert die Bräut ihr Kleid zum ersten Mal den Freund*innen und Verwandten. (Bild: Mona Krüger – thelightart)

Während Lara in ihr Brautkleid schlüpfte, machte Kevin sich mit seinem Bruder und Laras Vater fertig. (Bild: Mona Krüger – thelightart)

Laras Tipp: Deko ausleihen oder selbst kreativ werden ist günstiger und nachhaltiger, als alles neu zu kaufen. (Bild: Mona Krüger – thelightart)

Der Hochzeitstag ist wohl einer der schönsten Tage zu Beginn eines gemeinsamen Lebens. Da kann viel schief gehen. Damit euch das nicht passiert, hat sich Redakteurin Ramona mit einem frisch getrauten Paar getroffen und richtige Tipps von denen bekommen, die es wissen müssen: Fotografin Mona Krüger sowie Lara und Kevin Wöhlk.

KIELerleben: Mona, was ist der beste Tipp, den du Brautpaaren für ihren großen Tag mitgeben kannst?

Mona Krüger: Es ist EUER Tag. Versucht nicht, Onkel oder Oma gerecht zu werden. Führt Traditionen nur aus, wenn ihr sie fühlt. Konzentriert euch zwischendurch auf euch, geht zu zweit an die Bar – auch wenn alle mit euch sprechen möchten. Ihr feiert EURE Hochzeit – verbringt euren Tag so, wie ihr es am schönsten findet und nicht so, wie andere es von euch erwarten.

Wie nimmst du den Braut-paaren die Aufregung?

Ich glaube durch meine ruhige, lockere Art und dank meiner Erfahrung kann ich gut Situationen einschätzen. Schnell merke ich, sobald es hektisch wird – dann bringe ich mich gerne direkt ein. Wenn der Bräutigam nicht weiß, wie man das Anstecktuch richtig faltet und wir uns gemeinsam ein YouTube-Tutorial ansehen, um die Technik zusammen umzusetzen, ist das auch für mich ein super schöner Moment: Denn man ist Teil des Ganzen.

Welche Momente sind am emotionalsten?

Der First Look oder der First Touch sind sehr bewegend, außerdem die heiße Phase, die Minuten, bevor das Brautpaar endlich frisch verheiratet ist. Nicht zu unterschätzen sind zudem Reden von Eltern oder Geschwistern, da muss ich schon mal das eine oder andere Tränchen wegwischen!

Nach welchen Kriterien sollte ein Brautpaar die oder den Fotograf*in auswählen?

Sympathie! Geht zu jemandem, bei dem ihr ein gutes Bauchgefühl habt. Natürlich sollte euch der Bildstil gefallen – aber Sympathie ist so wichtig! Fotograf*innen sind den ganzen Tag dabei, immer in eurer Nähe und wenn ihr euch nicht mögt, sieht man das auf den Bildern. Schon im Kennenlerngespräch könnt ihr die Chemie abscannen und danach ganz offen und ehrlich kommunizieren, ob es passt. Ein*e Fotograf*in steht auch als Berater*in an eurer Seite. Sie begleiten euch von dem Moment der Planung bis nach der Hochzeit, sind immer und fast überall dabei, entwickeln ein Gefühl für Stimmung und Situationen, helfen aus und halten fest. Eben wie gute Freund*innen für einen Tag.

Lara, Kevin, ihr habt im September geheiratet. Wie habt ihr euren großen Tag erlebt?

Lara & Kevin Wöhlk: Es war einfach unbeschreiblich schön. Wir haben erst standesamtlich geheiratet und am Tag darauf fand die freie Trauung in der Hofscheune Bissee statt. Man arbeitet so lange darauf hin, plant, organisiert und plötzlich ist es so weit – und man ist verheiratet! Am Tag der freien Trauung wurden wir von Mona als Fotografin und einer Videografin begleitet, die zum Glück alle Momente für uns festgehalten haben!

Was waren die schönsten Momente?

Dass Kevins Oma und mein (Lara) Opa den ganzen Tag dabei sein konnten, war für uns unglaublich. Die gegenseitigen Eheversprechen während der freien Trauung waren ebenfalls sehr emotional. Auch bei der Begleitung der Fotografin und der Videografin waren wir gerührt: Wir hatten am Anfang Angst, dass es komisch sein könnte, wenn man den ganzen Tag unter Beobachtung steht. Aber die beiden haben es so toll gemacht. Sie haben jeden Moment aufgenommen und waren zu keiner Minute störend.

Was sind eure Tipps für andere Paare?

Eine gute Organisation ist das A und O. Die vielen Aufgaben haben wir verteilt und mehrere Personen in den Tagesablauf eingeweiht. Überhaupt: Eine grobe zeitliche Struktur hilft, damit auch die Dienstleister*innen sich vorbereiten und im richtigen Moment zur Stelle sein können. Aber achtet nicht stur auf den Zeitplan. Manchmal muss man je nach Situation auch umschmeißen! Lasst euch nicht verunsichern, wenn etwas anders als geplant läuft. Alles passiert aus einem bestimmten Grund. Bei der Planung solltet ihr unbedingt auf euer Herz hören: Wir haben uns immer gesagt, man heiratet nur einmal im Leben und bereut es vielleicht später, wenn man Dinge, die man sich wünscht, nicht umgesetzt hat. Genießt einfach wirklich jeden einzelnen Moment!