Für eine neue Homestory ging es für Redakteurin Sina Hoyer nach Achterwehr. Zuhause bei Medi Kuhlemann hat sie

jede Menge Inspirationen für individuelle Wohndeko erhalten.

Nachdem Medi mit ihrer Familie letztes Jahr in ihr neugebautes Haus einzog, hat sie sich eine gemütliche Wohlfühl-Oase mit ganz viel Herz und Persönlichkeit geschaffen. Bei einem netten Plausch verrät mir Medi nützliche Tipps zum Hausbau und zeigt mir, wie sie ihrem Zuhause mit ganz einfachen Mitteln einen persönlichen Charakter verleiht.

Doppelt hält besser

Medi und ihre Familie haben bereits vor dem Neubau in einem Haus gewohnt. Dennoch hatten sie und ihr Mann Jörg Lust, die Herausforderung eines Hausbau- es anzunehmen und alles nochmal neu zu planen. Als Jörg dann zusammen mit einem guten Freund ein Grundstück kaufte, wurde in circa eineinhalb Jahren der zweite Traum vom Eigenheim gebaut – als 160 Quadratmeter großes Doppelhaus.

Von Kontrasten und Büchern

Eine richtig klare Antwort kann Medi mir gar nicht geben, als ich sie nach ihrem Einrichtungskonzept frage. Es sind viel mehr die verschiedenen Stilelemente, von Industrie-Look über Second-Hand-Teile bis hin zu Maßanfertigungen, die hier aufeinandertreffen und so ein stimmiges Gesamtkonzept ergeben. Die meisten Möbel hat die Sozialpädagogin aus dem alten Haus übernommen. So trifft immer wieder Altes auf Neues: Um den Esstisch tummeln sich gemütliche Sesselstühle mit Retro-Touch, während über dem Tisch eine minimalistische und hochmoderne LED-Deckenlampe baumelt.

„Ich finde es toll, wenn etwas neugierig macht, wenn du in einer Ecke ganz viel entdecken kannst“

Auch in der neuen Küche hat Medi bewusst einen Bruch zwischen modernen Schrankfronten und einer verschnörkelten Bodenfliese gewählt. Dieser Stilbruch und diese Kontraste sind es, die ihren Einrichtungsstil ausmachen. „Ich finde es toll, wenn etwas neugierig macht, wenn du in einer Ecke ganz viel entdecken kannst“. Und in der Tat kann man im Zuhause der 57-Jährigen immer und überall kleine und große, selbstgemachte Deko-Elemente finden.

Kleinkunst aus Fundstücken

Beim Gassi gehen mit dem Hund sammelt sie schöne Steine, Äste, Treibholz und Muscheln, die sie ansprechen. Inspiriert und fasziniert aus der Natur, zaubert Medi aus diesen Dingen zu Hause Wanddeko, Lampen und kleine Statuen. Als sie ein Beispiel von perfekt ineinander passenden Steinen zeigt, funkeln ihre Augen. „Ich finde es so beeindruckend, wie die Natur solche Zufälle formt“, schwärmt sie. Und diese Zufälle zieren dann wenig später ihre Wohnräume.

Maritimer Charme

Medi kommt ursprünglich aus Oldenburg, lebt aber schon seit über 30 Jahren im Norden. Sie liebt das Leben am Meer, in der Natur und dieses wohlige Gefühl, das ihr Schleswig-Holstein gibt. Nicht zuletzt aufgrund von Achterwehrs Nähe zu Kiel ist ein maritimer Einfluss in ihrer Einrichtung zu finden. So kann man im- mer wieder selbstgeschossene Fotos aus der Fördestadt, von ihren Ausflügen mit dem Segelboot, vom Meer und Muscheln entdecken. Außerdem sind die Treppe und die Garderobe aus alten Bohlen von Gerüsten und ei- nem alten Kieler Steg gemacht. Klasse!

Nicht nur ein Haus, sondern ein Zuhause

Egal, wo ich hinschaue, alles in dem Haus hat eine persönliche Note. Seien es die vielen Portraits der Familie, die Urlaubsfotos aus Neuseeland oder der schon 21 Jahre alte Esstisch, der noch Löcher von Duplosteinen oder kleine Brandmarken von Töpfen aufweist. Als Medi mich durch das Haus führt, bleiben wir nahezu an jeder Ecke an einem Wohnaccessoire stehen, da der Mutter immer wieder neue Anekdoten dazu einfallen. Man merkt einfach, dass dies ein Familienort ist – einladend, warm und gemütlich!

Medis Top-5-Tipps für den Hausbau

1. Alles vorher aufzeichnen, sich diverse Muster besorgen und diese ver- suchen, zu kombinieren.

2. Nachdem alles durch- geplant ist, sollte man ein paar Monate warten, um zu gucken, ob man dann immer noch von den Ideen überzeugt ist.

3. Im Detail sollte man sich immer für die Lieblingslösung entscheiden, auch wenn es die teuerste ist. Dafür können dann Projekte, wie Solaranlagen oder Carports eher nach hinten geschoben werden, falls das Geld knapp wird.

4. Bei einem Doppelhaus ist eine gute Kommunikation mit seinem Nachbarn gefragt, da man sich in jedem Detail der Außengestaltung einig werden muss.

5. Darum bieten sich vor dem Bau (vertraglich) festgelegte Regeln über die Grundstücksgrenzen, gemeinsame Kosten und ihre Aufteilung, sowie gegenseitiges Vorkaufsrecht oder Wegerecht an.

Das sind Medis Heimwerker und Einrichter des Vertrauens

TREPPEN AUS BOOTSSTEGBOHLEN

Treppenstufen aus urigen, aufwendig aufgearbeiteten und handverlesenen Bootsstegbohlen: Eine von vielen kreativen Ideen von Axel Muhlack, der in Felde bei Kiel seine Werkstatt Woodstation betreibt.

WOHNTRÄUME ENTDECKEN

HolzLand Greve steht seit 1948 mit seinem Namen für seine außerordentliche Qualität als Holzfachhändler in Neumünster. Auf über 1.000 m2 Ausstellungsfläche zeigt das Unternehmen der drei Geschäftsführer Claus, Mark und Thomas Greve in Neumünster den Besucher*innen Parkett-, Laminat-, Kork-, Design-/ Vinyl-Böden und Massivholzdielen auch auf größeren Bodenflächen. Eine Auswahl in dieser Größe dürfte in Schleswig-Holstein wohl einmalig sein. Damit man seinen Wohntraum vorab findet, ist der neue Hauskatalog ab sofort zum Download auf der Website zu finden. Inspirationen sammeln und im Geschäft die Vorauswahl eingrenzen, könnte die Devise lauten. Auf guten Kundenservice wird besonders Wert gelegt: So werden auf Wunsch zum Beispiel die Fußböden auch bei Kund*innen verlegt.

DEM HANDWERK VERSCHRIEBEN

Menschlichkeit und Sorg falt zeichnen Katharina und Jan Witt aus. Beide gehen voran und begeistern nicht nur Kund*innen, sondern auch die eigene Belegschaft.

Jan Witt hat sich als Dachdeckermeister in den vergangenen Jahren einen äußerst guten Ruf erarbeitet und sich komplett dem Handwerk verschrieben. „Wir begeistern Menschen“, lautet der Leitspruch von Jan und seiner Frau, Katharina Witt. Zusammen haben sie den Personalstand in den neun Jahren seit der Gründung der Dachdeckerei Witt kontinuierlich auf 70 aufgebaut. Sie „nehmen“ nicht nur die Kund*innen glaubhaft „mit“, sondern entfachen auch bei der eigenen Belegschaft eine große Faszination für den Job. Beide unterstützen den Nachwuchs und bestehen darauf, ein astreiner Ausbildungsbetrieb zu sein. Sie haben in diesem Jahr wieder vier angehende Dachdecker für den Job gewinnen können, damit erhöht sich die Anzahl der Azubis auf elf. Und so soll es weitergehen. Denn Stillstand gibt es bei der Firma Witt nicht.

MIT HERZ UND SACHVERSTAND

Seit über 30 Jahren ist die Tischlerei Buhr für ihre Kund*innen in Neumünster, Kiel und Umgebung da. Was einst als Ein-Mann-Betrieb

von Tischlermeister Holger Buhr in einer Werkstattgarage ge- gründet wurde, ist heute ein Unternehmen mit über 20 bestens ausgebildeten Mitarbeitern, verschiedenen Montagefahrzeugen und einem modernen Maschinenpark in der Werkstatthalle in Neumünster. Ob kleiner Umbau oder Großbaustelle, ob Fenster, Türen und Rahmen, ob Dachaus- oder Kücheneinbau, ob Nischenschranklösung oder passgenaue Einbauschrankwände, das und viel mehr bietet die Bau- und Möbeltischlerei Buhr. Am besten lässt man sich einmal von Inhaber Holger Buhr beraten.

KOMPETENT UND EXKLUSIV

Bei der Firma OK Holz in Dänischenhagen darf man „Königlicher Hoflieferant“ noch wörtlich nehmen. Oliver König sorgt auch in Stresssituationen mit seinem Team dafür, dass die Materialien pünktlich an der Baustelle angeliefert werden. Ob bioklimatische Pergola oder Terrasse, Zaun oder Carport, ob Strandkorb oder elektrische Hoftore: Oliver König und sein Team entwickeln gemeinsam mit den Kund*innen Konzepte – jeweils abgestimmt auf die Bedürfnisse und den Standort. Beim Neubau in Achterwehr hat Oliver König nicht nur den Staketenzaun und die Eichenpfähle geliefert, sondern auch das Carport mit einer speziellen Lärmschutzwand zur Kreisstraße konzipiert. Das elektrische Hoftor mit Fernbedienung und Gegensprechanlage gehört genauso dazu wie die Holzfassade des Nebengebäudes und die Sektionaltore der Garage des Nachbarn.

Oliver König und sein Team betreuen Kund*innen persönlich, individuell und stets kompetent. Der Firmeninhaber verfolgt die Philosophie, dass nur Produkte, die von ihm und seinen Mitarbeitern selbst getestet wur- den und im eigenen Garten verbaut werden würden, im Geschäft erhältlich sind. Exklusive, hochwertige Produkte, auch individuell gefertigt, mit kompetenter Beratung vom Fachmann für Holz am Haus und im Garten.

DER SPEZIALIST FÜR BESONDERE ANFORDERUNGEN

Bei der Gartengestaltung kommt es auf viele Details an, Marek Zagwocki darf sich zurecht Spezialist auf dem Gebiet nennen.

Marek Zagwocki ist nicht nur Ansprechpartner für Garten- und Pflasterarbeiten, sondern arbeitet auch im Innenausbau schnell und akribisch. Er berät die Bauherren umfassend, und sein Spezialgebiet ist die Gartengestaltung: Gemeinsam mit dem Kunden entwickelt er ein stimmiges Konzept und berücksichtigt die unterschiedlichen Anforderungen: Brauchen Kinder Platz zum Spielen? Soll der Garten pflegeleicht sein oder auch als Nutz- garten dienen? Wo lassen sich gemütliche Sitzecken mit Natursteinen anlegen? Welche Pflanzen passen am besten in die sonnige, welche in die schattigen Bereiche. Marek Zagwockis Team setzt die Ideen des Chefs stets kompetent und zuverlässig um, dazu gehört selbstverständlich auch eine immer saubere Baustelle – eine Wohltat für jeden Bauherrn.

EXTREM WICHTIG: DIE RICHTIGE FLIESE

Wer auf der Suche nach ausgefallenen Fliesen, den neuesten Trends und Highlights namhafter Hersteller aus Spanien und Italien ist, der ist bei KeraMiede in Schwentinental bestens aufgehoben. Hier ist auch Medi Kuhlmann fündig geworden. Sowohl die Terrassenfliesen als auch das Handwaschbecken der Familie sind ein echter Blickfang in dem Haus in Achterwehr.

In der Ausstellung von KeraMiede werden auf 750 Quadratmetern Fläche sowohl Extravagantes, wie Mosaik-Fliesen, als auch Puristisches, wie die beliebten Kalk-Edelputze präsentiert, sodass ihr euch das Produkt bestmöglich in den eigenen vier Wänden vorstellen könnt. Dekorative Zementfliesen und Extremformate bis zu einer Größe von 1,50 x 3 Meter runden das Angebot des Natursteinspezialisten ab. Auch in Sachen fugenloser Gestaltung und zementärer Designböden ist der Natursteinspezialist KeraMiede euer Ansprechpartner. Lasst euch von der großen Produktvielfalt inspirieren!

FRISCHE FARBEN FÜR DEN SOMMER

Modernes Küchendesign zeichnet sich bei der Küche Loft Madras besonders durch den Fabrikloft- und Industrial-Style aus. Die offene Küche ist einzigartig und steht selbstbewusst zu absoluten Trendfarben, die Frische in die- sen Wohnraum bringt. Hier macht es Spaß zu kochen, die Zeit zu genießen und sich an verschiedenen Rezepten auszuprobieren. Im Designtrend wird die Küche äußerlich auf die wesentlichen Funktionen reduziert, ohne jedoch auf maximale Funktionalität zu verzichten. Das Zusammenspiel von hellen und dunklen Farben ist eine auffällige Farbkombination. Diese Küche ist in 26 Microlackfarben erhältlich. Besonders hervorzuheben ist die gelungene Komposition von dem Hochschrank, der Kochinsel und den offenen Regalen. Zu finden ist die Küche im Küchencentrum Rendsburg.