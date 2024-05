(Bild: Café Mental)

Wir präsentieren das Café Mental – ein Treffpunkt, an dem der Sommer in Kiel ab jetzt ganzjährig seinen Platz findet.

Zentral am Europaplatz gelegen, ist das Café das neueste Projekt von Unternehmerin und Mentaltrainerin Fariba Heil. Bereits seit zehn Jahren begleitet sie ihre Klient*innen auf dem Weg der Bewusstseinserweiterung, beginnend mit der Eröffnung der Praxis für psychologisches Coaching & Mentaltraining im Juni 2014. Tatkräftig folgte die Erweiterung zum Institut für Business Coaching und Mentaltraining, welches seit 2018 deutschlandweit anerkannte Aus- & Weiterbildungsangebote zur persönlichen und beruflichen Weiterentwicklung bietet. Zum zehnjährigen Jubiläum freuen sich Fariba Heil und ihr Team, das Café Mental als Neuausrichtung des Instituts mit frischem Schwung anzukündigen.

FEIERLICHE ERÖFFNUNG

Du bist herzlich zur geplanten Eröffnung am 8. Juni auf ein Freigetränk eingeladen! Lerne, entspanne und genieße in dem einladenden Café, während du dich auf ein inspirierendes Workshop-Erlebnis im Institut freust. Das Team bietet dir jede Woche eine vielfältige Auswahl an veganen und vegetarischen Healthy-Food-Optionen, von frischen Salaten, Smoothies und Bowls bis hin zu warmen Suppengerichten, die auf verschiedene Aspekte deiner Gesundheit und dein Wohlbefinden abgestimmt sind. Kaffeegetränke erhältst du natürlich auch – ob vor Ort oder to go.

Das Café Mental steht für die Initiative des Instituts für Business Coaching und Mentaltraining, dein Wohlbefinden nicht nur von innen heraus zu fördern, sondern ab jetzt auch körperlich von außen. Das Angebot hat zum Ziel, durch natürlich haarstärkende, muskelstärkende, hautverwöhnende und stresslindernde Zutaten zu deinem körperlichen sowie mentalen Ausgleich beizutragen.

DAS CAFÉ ALS WORKSPACE

Aber das ist noch nicht alles! Du bist eingeladen, deinen Laptop mitzubringen und bei entspannter Atmosphäre im Café Mental an Online-Workshops des Instituts für Business Coaching und Mentaltraining teilzunehmen. Nutze das Café als deinen Workspace, deiner eigenen To-do-Liste entsprechend. Und als Dankeschön für deinen Besuch erhältst du einen Rabatt von 15 Prozent auf deinen nächsten Workshop, wenn du ein Getränk oder eine Speise kaufst. Einfach die Quittung vorzeigen und sparen!

Besuche das Café Mental, gönn dir eine Auszeit und lass dich verwöhnen – du hast es dir verdient! Weitere Infos zum Institut findest du unter: www.mentaltraining-kiel.com

Café Mental – neuestes Projekt des Instituts für Business Coaching und Mentaltraining

Kleiner Kuhberg 2–6, Kiel

Tel.: Institut: 0176 / 20 31 70 09

Tel.: Café Mental: 0171 / 419 10 40

E-Mail: institut@mentaltraining-kiel.com