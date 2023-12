Hol dir den Weihnachts-Gutschein im Welcome Center Kieler Förde und spare auf dem Kieler Weihnachtsmarkt. (Bild: Kiel-Marketing)

0

Tauche in die festliche Atmosphäre der Kieler Weihnachtsmärkte ein und genieße die doppelte Freude mit dem exklusiven Gutscheinheft! Mit 40 attraktiven Gutscheinen, darunter 20%-, 50%- und 2-für-1-Angebote, erwarten dich unschlagbare Deals auf den drei zauberhaften Märkten in der Kieler Innenstadt.

Von Glühweinaktionen bis hin zu unschlagbaren Rabatten auf festliche Dekorationen – entdecke die besonderen Angebote und erlebe magische Momente mit Familie und Freunden.

Vielfältige Angebote auf den Märkten

Die Vielfalt der Gutscheine lässt keine Wünsche offen: Schnapp dir zwei dampfende Glühweinbecher zum Preis von einem oder sichere dir deine Lieblings-Glasform-Kugel im Weihnachtshaus mit einem exklusiven Rabatt von 50%! Die Auswahl an Möglichkeiten ist riesig – entdecke die verlockenden Angebote, die dir ein strahlendes Lächeln ins Gesicht zaubern werden.

Wo du das Gutscheinheft bekommst?

Die Gutscheinhefte sind leicht zugänglich und warten darauf, von dir genutzt zu werden! Erwerbe sie online oder besuche das Welcome Center Kieler Förde am Stresemannplatz 1-3. Und vergiss nicht, auch am Kiel Souvenirs Stand auf dem Rathausplatz vorbeizuschauen, um dir dein persönliches Gutscheinheft für nur 9 Euro zu sichern.

Die Vorweihnachtszeit in Kiel verspricht festliche Momente und unvergessliche Erlebnisse. Schnapp dir jetzt dein Gutscheinheft und tauche ein in die Magie der Kieler Weihnachtsmärkte. Wir wünschen dir eine zauberhafte Vorweihnachtszeit, gefüllt mit strahlenden Augenblicken und besonderen Begegnungen!