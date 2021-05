(Bild: Galeanu Mihai/ Getty Images)

Auch 2021 möchte die Stadt Kiel wieder nachhaltige Kieler*innen mit dem Nachhaltigkeitspreis ehren. Dieses Jahr steht im Rahmen der Preisverleihung ganz besonders eines im Fokus: Ressourcenschonung.

Das diesjährige Motto

„Leihen, Teilen, Tauschen und Reparieren – Ressourcenschonung in Kiel“ ist das Motto des 6. Kieler Nachhaltigkeitspreises 2021. Mit der Wahl des diesjährigen Themas möchte die Stadt Kiel auf die weltweit intensive Inanspruchnahme begrenzter Ressourcen und die damit einhergehende Umweltbelastung aufmerksam machen. Gleichzeitig beabsichtigt sie damit möglichst viele Menschen zu einer vorausschauenden und schonenden Nutzung endlicher Ressourcen anzuregen.

Wer kann mitmachen?

Eine Chance auf den Sieg hat wirklich jede*r – ganz egal ob natürliche oder juristische Person, Personengruppe, Arbeitsgemeinschaft oder Institution. Auch Verbände, Vereine und Schulen dürfen und sollen sich gerne bewerben. Zur Teilnahme gilt es zwei Bedingungen zu erfüllen: Die Bewerbenden sollten zum Motto passende Projekte und Ideen umsetzen, die den nachhaltigen Umgang mit Ressourcen erleichtern und müssen ihren Wohnsitz oder Arbeitsort, beziehungsweise ihre Geschäftsniederlassung in Kiel haben. Die ausgezeichneten Sieger*innen dürfen sich am Ende über ein Preisgeld in Höhe von 5.000 Euro freuen.

Umweltdezernentin Doris Grondke gibt schon erste Denkanstöße für clevere Ideen: „Insbesondere wenn Gebrauchsgegenstände nur gelegentlich benutzt werden, kann es sinnvoll sein, zum Beispiel das Gartenwerkzeug des Nachbarn auszuleihen. Auch Tauschaktionen oder das Teilen fördern soziale Aspekte, sowie den ökologisch, sozialen und ökonomisch nachhaltigen Umgang mit unseren Ressourcen.“

Wozu das ganze?

Schon seit 2016 gehen aus dem Kieler Nachhaltigkeitspreis innovative Konzepte und tolle zukunftsfähige Lösungsansätze hervor. Auf diese Weise beteiligen sich die Einwohner*innen aktiv an der Zukunftssicherung Kiels und unterstützen gleichzeitig eine nachhaltige Stadtentwicklung. Mit dem Preis sollen Menschen ausgezeichnet werden, die zum Wandel von der Wegwerfgesellschaft zur Zero Waste-Gesellschaft beitragen. Damit knüpft der Preis direkt an zwei für Kiel sehr bedeutsame Ereignisse an: Schon 2018 beschloss die Ratsversammlung, dass die Landeshauptstadt Zero.Waste.City werden soll und jetzt wurde Kiel tatsächlich als erste deutsche “Candidate Zero Waste City” vom internationalen Netzwerk Zero Waste Europe zertifiziert.

Bewerbt euch!

Wer beim Rennen um die nachhaltigste Idee Kiels dabei sein möchte, schickt einfach bis zum 31. August 2021 eine Bewerbung inklusive Name, Anschrift und Rufnummer an: Landeshauptstadt Kiel, Umweltschutzamt, Nicoline Henkel, Holstenstraße 108, 24103 Kiel oder an nicoline.henkel@kiel.de. Zusätzlich beantwortet Frau Henkel unter der Telefonnummer 901-3765 Fragen rund um den Nachhaltigkeitspreis und gibt Tipps für das Verfassen einer Bewerbung.