Nach der langen Corona-Pause meldet sich das Stadt- und Schifffahrtsmuseum mit ihren Programmen zurück (Bild: Kieler Stadt- und Schifffahrtsmuseum / Matthias Friedemann)

(Bild: Kieler Stadt- und Schifffahrtsmuseum / Matthias Friedemann)

0

Ab kommenden Sonntag, 14. Juni, dürfen Besucher*innen wieder an Führungen im Stadtmuseum Warleberger Hof und im Schifffahrtsmuseum Fischhalle teilnehmen. Die Corona-Beschränkungen gelten dabei weiterhin.

Wer Wissenswertes über Kiels Geschichte erfahren möchte, kann sich freuen. Das Kieler Stadt- und Schifffahrtsmuseum kehrt weiter zurück zu etwas Normalität. Wer dabei sein möchte, muss einen Mund-Nasenschutz tragen, sich registrieren sowie 1,50 Meter Abstand und die vorgeschriebenen Hygienestandards einhalten. Maximal dürfen zehn Personen an den öffentlichen und privaten Führungen teilnehmen.

Programm

Im Stadtmuseum Warleberger Hof, Dänische Straße 19, laufen derzeit die Ausstellungen „Luftkrieg und Heimatfront. Kriegserleben in der NS-Gesellschaft in Kiel 1939-1945“ sowie „Die Kieler Holstenbrücke. Die Geschichte eines innerstädtischen Areals im Spannungsfeld der Stadtgestaltung von den Anfängen bis heute“. Die Sonntagsführungen starten um 11.30 Uhr (Luftkrieg und Heimatfront) und 15.30 Uhr (Die Kieler Holstenbrücke). Anmeldungen für die Teilnahme sind nicht erforderlich. Die Führung kostet einen Euro pro Person.



Auch Führungen im Schifffahrtsmuseum sind unter den vorgeschriebenen Hygieneregeln wieder möglich. Unter dem Motto „Marine, Werften, Segelsport – die Geschichte der Hafenstadt Kiel“ präsentiert sich die brandneue Dauerausstellung der Fischhalle, Wall 65. Zu sehen sind neben zahlreichen Schiffsmodellen auch Marinemalerei, nautisches Gerät sowie Exponate zu Kreuzfahrttourismus und Kolonialgeschichte. Die Ausstellung zeigt, wie sehr Kiels Geschichte mit dem Meer, dem Schiffbau, der Marine und der Seefahrt verbunden ist.

Die erste öffentliche Führung mit Kunsthistorikerin Dr. Birte Gaethke durch die Ausstellung startet am Sonntag, 14. Juni, um 14.30 Uhr unter Corona-Beschränkungen. Anmeldungen sind nicht erforderlich. Die Führung kostet einen Euro pro Person.

(Bild: Kieler Stadt- und Schifffahrtsmuseum / Matthias Friedemann)

Für Kinder

Für die kleinen Museumsbesucherinnen und Museumsbesucher gibt es verschiedene Angebote in den Ferien. Das ursprünglich geplante Kinderprogramm in den Sommerferien wurde nach Corona-gerechten Maßgaben umgestaltet.



Unter dem Motto „Alles im Lot auf dem Boot“ können Kinder von 6 bis 12 Jahren und Erwachsene in der Fischhalle an Mitmachaktionen in den Sommerferien teilnehmen. Das Thema ist „Verständigung auf hoher See“.



Los geht es am Donnerstag, 2. Juli, von 11 bis 12.30 Uhr in der Fischhalle. Hier dreht sich alles um das Morsealphabet. Die Museumspädagogin Ilona Wang-Richter erklärt den Kindern, wie man sich mit Hilfe eines Morsealphabetes aus Strichen, Punkten und Pausen wichtige Nachrichten – zum Beispiel mit einer Taschenlampe – zuschicken kann. Die Kinder sollten eine Taschenlampe mitbringen.



Das Alphabet ist nach dem amerikanischen Erfinder Samuel Morse benannt. Er entwickelte vor rund 180 Jahren ein Gerät, um elektrische Signale über weite Entfernungen zu versenden.



Weitere Kinderaktionen zum Thema Winkeralphabet und Kommunikation mit bunten Neonknicklichtern sind jeweils donnerstags am 9., 16., 23. und 30. Juli sowie am 6. August von 11 bis 12.30 Uhr geplant. Alle Kinderaktionen beinhalten eine Kurzlesung aus „Käpt'n Blaubär“.



Eine Anmeldung ist erforderlich unter der Kieler Telefonnummer 901-3428. Die Kosten betragen drei Euro pro Person. Es können maximal acht Personen teilnehmen. Die Kinder sollten von einem Erwachsenen begleitet werden.

Informationen zu den Ausstellungen und Veranstaltungen im Stadt- und Schifffahrtsmuseum gibt es unter

ww.kiel-museum.de.

Donnerstag, 2. Juli und 6. August 2020, 11-12.30 Uhr,

Thema: Das Morsealphabet, dazu bitte eigene Taschenlampe mitbringen



Donnerstag, 9. und 23. Juli 2020, 11-12.30 Uhr,

Thema: Das Winkeralphabet



Donnerstag, 16. und 30. Juli 2020, 11-12:30 Uhr,

Thema: Bunte Neonknicklichter