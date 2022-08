(Bild: Stadtmission Kiel/Kim Hase)

Am 24. September veranstaltet die Stadtmission das vierte Kieler Konzert gegen die Kälte

zugunsten wohnungsloser und geflüchteter Menschen. Als Haupt-Acts begeistern Selig und Sören Schröder von „Deine Stadt singt“.

Sich gegenüber wohnungslosen Mitmenschen solidarisch zu zeigen – dafür steht das jährliche Kieler Konzert gegen die Kälte der Stadtmission. Die gesamten Einnahmen aus dem Ticketverkauf fließen in die Wohnungslosenhilfe und in diesem Jahr auch in die Unterstützung geflüchteter Menschen.

Am 24. September findet das Benefiz-Event auf der Freilichtbühne der Krusenkoppel bereits zum vierten Mal statt. Die Haupt-Acts „Selig“ und Sören Schröder von „Deine Stadt singt“ werden für großartige Stimmung sorgen und das Publikum zum Singen bringen. Auch Norma Schulz und Peter Widereck freuen sich darauf, in diesem besonderen Rahmen performen zu dürfen.

MP Daniel Günther ist als Schirmherr anwesend

Besonders am Kieler Konzert gegen die Kälte ist vor allem die Stimmung, die entsteht, wenn so viele unterschiedliche Zuhörer:innen zusammenkommen, um sich für ihre Mitmenschen zu engagieren. Sogar Ministerpräsident Daniel Günther, der Schirmherr des Benefiz-Events, ist persönlich vor Ort, um sich für die Wohnungslosenhilfe und Unterstützung geflüchteter Menschen zu positionieren. „Wir lassen wortwörtlich niemanden in der Kälte stehen“, so Karin Helmer, Geschäftsführerin der Kieler Stadtmission. „Wir bieten Menschen ohne eigenes Zuhause mit diversen Beratungsstellen, Projekten und Hilfsaktionen Beratung und Unterkünfte. Die Einnahmen aus dem Ticketverkauf sind für unsere Wohnungslosenhilfe sehr wichtig.“

Vielseitiges Angebot

Neben den musikalischen Highlights erwarten die Besucher:innen auf der Krusenkoppel kleine Köstlichkeiten und Getränke verschiedener Kooperationspartner:innen wie „Czernys Küstenbrauerei“ oder „das retro.“, das Café des „metro-Kino“. Auch der Stadtmissions-eigene Foodtruck, das „SattMobil“, bietet einige leckere Überraschungen, die zur Unterstützung des Konzerts von ehrenamtlichen Köch:innen zubereitet werden.

Das Team der Kieler Stadtmission freut sich auf möglichst viele Besucher:innen, die sich am Samstag, den 24. September von 15 bis 18.30 Uhr gegen die Kälte starkmachen möchten. Einlass an der Freilichtbühne der Krusenkoppel ist um 13.30 Uhr. Die Tickets gibt es unter www.eventim.de, an allen bekannten Vorverkaufsstellen oder – hier sind die Tickets am günstigsten – direkt über den Link auf der Webseite der Stadtmission: www.stadtmission-mensch.de.

Von Kim Hase