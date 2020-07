Stadtradeln in Kiel: Gemeinsam für die Umwelt

Habt ihr Bock, beim Stadtradeln gemeinsam etwas Gutes zu tun? Dann nichts wie los! (Bild: vgajic/E+/Getty Images)

0

Kiel ist auch 2020 bei der Aktion „STADTRADELN“ dabei. Der Wettbewerb um die meisten Fahrrad-Kilometer pro Stadt, Gemeinde, Dorf und Landkreis findet in der Fördestadt für drei Wochen im September statt.

Vom 7. bis zum 27. September kann jeder, der in der Landeshauptstadt Kiel wohnt, arbeitet, einem Verein angehört oder eine (Hoch) Schule besucht, beim „STADTRADELN“ mitmachen. Über 300 Teams aus Kiel haben sich bereits angemeldet, darunter das Team der Stadtverwaltung. Kiel beteiligt sich in diesem Jahr zum sechsten Mal am „STADTRADELN“. Im vergangenen Jahr haben die Kieler*innen 536. 900 Kilometer mit dem Rad zurückgelegt, 2.743 Kieler*innen hatten sich beteiligt und so 76 Tonnen CO2 eingespart.

Im Städtevergleich der Kommunen mit bis zu 500.000 Einwohner*innen lag der Kreis Steinfurt mit 1.266.230 geradelten Kilometern im vergangenen Jahr auf dem ersten Platz. „STADTRADELN"-Star für die Kieler*innen ist in diesem Jahr Oberbürgermeister Ulf Kämpfer, der selbst kein Auto besitzt, aber im Aktionszeitraum auch weitgehend auf den Dienstwagen verzichten wird. „Radfahren geht immer – in der Freizeit, zum Einkauf, zur Arbeit, Schule, Uni oder weil‘s Spaß macht und fit hält. Gerade jetzt, während der Corona-Pandemie, haben viele Kieler*innen das Radfahren als Fortbewegung neu entdeckt. Lasst uns gemeinsam dabeibleiben und beim ‚STADTRADELN‘ im September mitmachen. Die Kieler Stadtverwaltung geht dabei mit gutem Beispiel voran und ist erneut mit einem eigenen Team vertreten", so Kämpfer.

Wer mitmachen möchte, kann einem schon bestehenden Team beitreten oder ein eigenes Team gründen. Die Registrierung dauert nur wenige Minuten. Die App zum Tracken der Kilometer findet sich im App Store oder bei Google Play unter dem Titel „STADTRADELN“. Weitere Infos unter www.stadtradeln.de.