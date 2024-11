vl: Lilly Quentin, Johannes Hesse, Hellen Hunklinger, Uwe Wanger (alle Kiel-Marketing), Frank Meier (Stadtwerke Kiel), Fritjof Gotzian (interevent) (Bild: Kiel-Marketing)

Vom 13. November 2024 bis zum 12. Januar 2025 verwandelt sich der Germaniahafen in das winterliche Zentrum Kiels. Das Stadtwerke Eisfestival bietet nicht nur Eislaufvergnügen vor maritimer Kulisse, sondern lockt auch mit einem abwechslungsreichen Programm, das Groß und Klein begeistert.

Winterspaß für alle

Das Stadtwerke Eisfestival startet mit einem Highlight: Zur großen Eröffnungsfeier am 13. November ist das Schlittschuhlaufen von 17 bis 20 Uhr kostenfrei. Lass dich von Esther Vivienne Hamer, einem Nachwuchstalent im Eiskunstlauf, begeistern und schwinge anschließend selbst die Kufen zur Musik von DJ NIKKI bei der EisDISCO powered by Casino Kiel. Genieße winterliche Speisen und Heißgetränke zu Sonderpreisen und erlebe die einzigartige Atmosphäre am Germaniahafen.

Vielseitiges Programm

An sieben Tagen in der Woche kannst du sowohl auf der Eisbahn als auch beim Stockschießen dein Können unter Beweis stellen. Die EisDISCO sorgt an acht Abenden für ausgelassene Stimmung. Für Kinder gibt es eine spezielle KinderDisco am 7. Januar, bei der sich die Kleinen auf der Eisbahn austoben können. Egal ob für Kindergeburtstage, Firmenfeiern oder einfach einen schönen Tag mit der Familie – das Stadtwerke Eisfestival bietet vielfältige Möglichkeiten, die kalte Jahreszeit zu genießen.

Gutes Tun und Gewinnen

Am Eröffnungsabend kannst du Schlittschuhe zu einem Sonderpreis leihen, wobei die Einnahmen komplett an die NDR-Benefizaktion "Hand in Hand für Norddeutschland" gespendet werden. Außerdem gibt es die Chance, bei Holiday on Ice nicht nur 20% Rabatt auf Tickets zu erhalten, sondern auch an einer Verlosung für Saison-Tickets teilzunehmen.

Dein Wintererlebnis wartet

Sichere dir deinen Platz für das Stadtwerke Kiel MASTERS und sei Teil eines spannenden Turniers. Alle Informationen, Öffnungszeiten und Buchungslinks findest du unter: www.kiel-sailing-city.de/eisfestival. Pack die Schlittschuhe ein und erlebe den Winterzauber am Germaniahafen!