Mit dem Zero Waste Teller startete das Studentenwerk vom 4. April bis 27. Mai den Versuch, der Essensverschwendung entgegen zu wirken – mit Erfolg. Nun ziehen weitere Mensen nach.

Für den Zeitraum einer Viertelstunde nach der regulären Essensausgabe ging der Teller aus zusammengestellten Komponenten des Tages zum vergünstigten Preis ab 2,50 Euro.

„Die Erfahrungen waren insgesamt sehr positiv, die Gäste haben das Angebot begeistert angenommen. Innerhalb von sechs Wochen haben wir fast 500 Zero Waste Teller verkauft“,

sagt Mensaleiter Marco Eckstedt. Das entspricht fast einem Teller pro Minute, den täglich während des Testzeitraums in der Mensa I hungrige Essensretter:innen ergatterten.

Gegenüber der ersten Testwoche hat sich der Speiseabfall im Ausgabebereich bereits ab der dritten Woche auf ein Drittel reduziert. An einigen Tagen lag die Abfallmenge deutlich unter einem Kilo.

Weitere Mensen bieten Zero Waste Teller an

Nach erfolgreicher Testphase des neuen Zero Waste Tellers in der Mensa I in Kiel bietet das Studentenwerk Schleswig-Holstein den Teller ab heute in weiteren gastronomischen Einrichtungen in Schleswig-Holstein an. In der Mensa II und in der Schwentine Mensa in Kiel sowie in der Mensa Heide haben die Gäste nun ebenfalls die Möglichkeit, leckere, zu viel produzierte Speisen vor dem Wegwerfen zu retten. – nur solange der Vorrat reicht.

Mit dem Zero Waste Teller möchte das Studentenwerk einwandfreie Lebensmittel weitgehend verwerten, Speiseabfallmengen reduzieren und ein günstiges Speisenangebot als Anreiz zur Abfallvermeidung bieten.