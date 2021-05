Pfleger*innen kommen mit der Arbeit, die sie täglich leisten, fast schon an Superheld*innen ran. (Bild: FamVeld/ iStock / Getty Images Plus)

Besonders in Zeiten der Pandemie wird mehr denn je sichtbar, wie wichtig und gleichzeitig ausgelastet die Pflege in Deutschland ist. Menschen, die Tag für Tag von frühmorgens bis spät in die Nacht in langen und anstrengenden Schichten arbeiten, um Menschen bei Krankheiten zu versorgen, haben eigentlich einen Preis verdient und nicht nur einen Applaus von den Dächern.

Um auf die schlechten Bedingungen und Missstände in der Pflege aufmerksam zu machen und allen Pflegenden ein Lob für ihre Arbeit auszusprechen, gibt es den internationalen Tag der Pflegenden am 12. Mai.

Es wird gefordert, die Arbeitsbedingungen zu verbessern und vor allem auch für eine bessere Bezahlung gekämpft und dass diese Forderungen, die es schon seit vielen Jahren gibt, endlich umgesetzt werden.

Das UKSH hat anlässlich des Tages der Pflege einen Profilfilter auf Facebook erstellt, mit der Aufschrift „Proud to be a nurse”, also auf deutsch: Stolz, ein*e Krankenpfleger*in zu sein. Diese Aktion finden wir super und hoffen, dass die wichtigen Pflegeberufe durch den heutigen Tag mehr Aufmerksamkeit und Anerkennung bekommen, denn die verdienen sie in jedem Fall. Wir sagen DANKE, an alle Pfleger*innen, die das Land, besonders in den aktuellen Zeiten, unterstützen und am Leben halten!



Mitmachen bei der Aktion des UKSH könnt ihr unter:

https://www.facebook.com/watch/?v=471397557275736