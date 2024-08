Ran an die Spaten bei 250.000 Quadratmetern Willerwald (v.l.): Willer-Geschäftsführer Georg Willer, Ministerpräsident Daniel Günther, Holstein-Kiel-Trainer Marcel Rapp, Willer-Geschäftsführer Axel Niesing und die Holstein-Kicker Colin Kleine-Bekel und Shuto Machino sorgten beim Jubiläumsevent im Oktober 2023 für noch mehr WillerWald (Bild: Anton Willer GmbH & Co. KG)

Willer-Geschäftsführer Axel Niesing (links) und Staatssekretär Tobias von der Heide bei der feierlichen Premiere von KlimaDiesel90 auf der Kieler Gutenbergstraße (Bild: Anton Willer GmbH & Co. KG)

Tauschten Fußball und Lenkrad gegen Spaten (v.l.): Daniel Rach (Holstein Kiel), Förster Rolf Martin Niemöller, Georg Willer (Anton Willer), Miriam Saykowski (Wunderino Arena), Axel Niesing (Anton Willer), Uwe Stöver (Holstein Kiel), Sven... (Bild: Anton Willer GmbH & Co. KG)

Tanken für den guten Zweck? Was widersprüchlich klingt, macht das Kieler Familienunternehmen Anton Willer möglich: Mit ihrem Projekt WillerWald und dem Einsatz von klimaneutralen Kraftstoffen engagiert sich Willer aktiv für den Klimaschutz. Darauf wurden auch bekannte Persönlichkeiten aus Kiel aufmerksam, wie etwa Ministerpräsident Daniel Günther oder der ein oder andere Holstein-Kiel-Spieler...

„Wir tun was für die Umwelt, denn wir sind uns unserer besonderen Verantwortung als Vermarkter fossiler Kraftstoffe bewusst“, sagt Axel Niesing, Geschäftsführender Gesellschafter der Anton Willer GmbH & Co. KG, die rund 35 Tankstellen in Schleswig-Holstein betreibt. „Wir wollen Nachhaltigkeit für die Region und unseren Kund*innen gerne etwas für ihre Treue und Unterstützung zurückgeben.“ Eine klare Ansage, die allen Willer-Kund*innen, auch „Schlautanker“ genannt, zugutekommt.

Dieser Nachhaltigkeitsgedanke prägt mittlerweile die Firmenphilosophie des Kieler Familienunternehmens und ebnet damit den Weg in eine umweltbewusste Zukunft direkt vor der Haustür in Schleswig-Holstein.

Der WillerWald wächst weiter

Im Juni 2020 fiel der Startschuss für den „WillerWald“: Pro Kubikmeter Kraftstoffabsatz pflanzt Willer einen Quadratmeter Neuwald mit regionaltypischen Baumarten. Mit Hilfe aller „Schlautanker“, viel prominenter Unterstützung und dem Einsatz von Ministerpräsident Daniel Günther, der als Schirmherr den WillerWald tatkräftig unterstützt, wurden bereits über 300.000 Quadratmeter Neuwald für die Allgemeinheit geschaffen. Ein wichtiges Thema auch für die Kicker von Holstein Kiel, die als „Klima Partner“ mit an Bord gekommen sind: Seit der Saison 2020/21 werden für jedes geschossene Tor elf Bäume gepflanzt – das macht bis jetzt weit über 3.000 Bäume!

Klimaneutrale Kraftstoffe für die Zukunft

Ein weiteres Engagement für die Umwelt unternimmt Willer beim Ersatz fossiler Kraftstoffe durch eFuels: synthetische Kraftstoffe, die in sonnen- und windreichen Weltregionen aus erneuerbaren Energien und der Atmosphäre entzogenem CO₂ hergestellt werden. Staatenunabhängig und vollkommen klimaneutral! Willer ist dafür an der eFuel GmbH und dem eFuels Forum beteiligt, um Verbraucherinteressen und die Marktfähigkeit des modernen Kraftstoffs zu forcieren. Der Einsatz wurde in diesem Jahr sogar mit dem international anerkannten Nachhaltigkeitspreis „NACS Convenience Retail Sustainability Award“ ausgezeichnet.

Darüber hinaus beteiligt sich Anton Willer mit der eFuel GmbH am Start-up „CAPHENIA“, das mit einem neuartigen Verfahren Ausgangsstoffe für erneuerbare Kraftstoffe und andere chemische Produkte produziert. Willer ist auch Gesellschafter der hy.kiel GmbH & Co. KG, die in Kiel nicht nur die erste Wasserstofftankstelle, sondern ein komplettes Ökosystem einschließlich Erzeugung grünen Wasserstoffs errichten wird. Die Inbetriebnahme ist für 2025 geplant.

KlimaDiesel90 in Kiel erhältlich

Mit einer Tankmöglichkeit in Kiel für KlimaDiesel90, der zu 100 Prozent aus pflanzlichen Rest- und Abfallstoffen besteht, rundet bft Willer sein Kraftstoffportfolio ab. Geschäftsführer Axel Niesing: „Nachhaltiges Engagement wo es möglich ist und viele gute Ideen, um vieles ‚grüner‘ zu machen – das ist der Weg von Willer in eine nachhaltige Zukunft. So mok wi dat!“

Weitere Infos unter www.schlautanken.sh.