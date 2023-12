Mattis Eckmann (l.) und Lasse Thielen präsentieren mit Taste Religion vegane Saucen ohne Zusatzstoffe. Sie erhoffen sich ein Investment von 150.000 Euro für 15 Prozent der Firmenanteile. (Bild: RTL/Bernd-Michael Maurer)

0

Mit ihrem Unternehmen "Taste Religion" aus Neumünster wollen Lasse Thiele und Mattis Eckmann die Jury von Die Höhle der Löwen am 11. Dezember um 20.15 Uhr auf VOX überzeugen. Ohne Kieler Unterstützer wären sie dort jedoch wohl nie gelandet.

"Die Höhle der Löwen" verspricht immer wieder spannende Innovationen und leidenschaftliche Unternehmer, die mit ihren Ideen und Produkten begeistern wollen. Dieses Mal betreten Lasse Thiele und Mattis Eckmann, die Schöpfer von Taste Religion aus Neumünster, die berühmte Höhle. Ihr Ziel? Die Löwen mit ihrer göttlich schmeckenden veganen Palette für die Feiertage zu verführen.

So will "Taste Religion" die Jury überzeugen

Taste Religion ist keine gewöhnliche Marke, sondern eine Geschmacksreligion, wie die Gründer es nennen. Die Gebote dieser kulinarischen Glaubensrichtung sind eindeutig: Keine tierischen Produkte, keine schädlichen Zusatzstoffe. Stattdessen steht der Geschmack an erster Stelle. Die Mission? Vegane Ernährung in ein himmlisches Genusserlebnis zu verwandeln, auch und besonders zu Weihnachten. Mit sechs verschiedenen Produkten, von Bratensauce bis hin zu einer verlockenden Sweet Mustard Sauce und einer veganen Carbonara, hat Taste Religion bereits einen soliden Anfang gemacht. In handlichen 240 ml-Flaschen sind ihre Saucen für den Endverbraucher erhältlich, aber auch die Gastronomie hat bereits Interesse gezeigt. Auch aufmerksame Nordlichter, die durch die Supermärkte schlendern, dürften von Taste Religion bereits erfahren haben: Die Saucen sind in fast allen Lebensmittelläden zwischen Flensburg und Bremen zu finden – darunter Edeka, Markant bis Budnikowski und etliche Feinkostgeschäfte im Norden.

Was ist die Geschichte hinter "Taste Religion"?

Lasse und Mattis sind keine Unbekannten in der Welt des Essens: Lasse ist in einem Feinkostbetrieb aufgewachsen und studierte später Betriebswirtschaftslehre (BWL) an der Kieler Christian-Albrechts-Universität, während Mattis als Koch und Diplom-Betriebswirt für Systemgastronomie ein umfangreiches Wissen mitbringt. Diese Expertise spiegelt sich in ihrem Unternehmen wider, mit dem sie im Februar 2021 an den Start gingen. Und was tuen aufstrebende Unternehmer, um sich Tipps für die bevorstehende, oftmals herausfordernde Zeit zu holen? Richtig! Sie holen sich Ratschläge von Menschen, die bereits einige Hürden im Laufe ihrer Karriere gemeistert haben.

Kieler Freundschaft ausschlaggebend für Bewerbung

Maximilian Schay und Jonas Stolzke gründeten bereits vor einigen Jahren die Fahrradmarken MyBoo und Küstenrad. Welche Erfolge das Unternehmen in der Landeshautstadt bereits verzeichnen konnte, lässt sich bis heute auf der Kieler Straßen beobachten. Stetig radeln Menschen mit den unverkennbaren Bambusrädern an uns vorbei und auch unsere Redaktion nutzt das Zweirad des Kieler Unternehmens, um kurzfristig Termine in der Stadt wahrzunehmen. Weil Maximilian Schay gleichzeitig als Vorstand des Startup Verbands in Schleswig-Holstein fungiert, nutzten Lasse Thiele und Mattis Eckmann die Gelegenheit und baten um Rat und Tat während ihrer Gründungszeit. Schay, der sich sofort für die Idee hinter Taste Religion begeisterte, hatte jedoch einige Monate seine Überredungskunst walten lassen müssen, damit sich die beiden mit ihrer Saucenidee bei der Show Die Höhle der Löwen melden sollten.

Wenige Tage von der Bewerbung bis zum Drehtag bei VOX

Vor einigen Monaten fasten sie dann endlich den Entschluss, ihre Bewerbung per Mail an die Redaktion von Die Höhle der Löwen zu senden und standen bereits 12 Tage später in dem Kölner Fernsehstudio, um ihre Idee zu präsentieren: Mit einer festlich gedeckten Tafel, die ein klassisches Weihnachtsmenü verspricht – jedoch komplett vegan. Rotkohl, Klöße und Braten, alles ohne tierische Produkte und natürlich mit reichlich Bratensoße, die das Herz jedes Feinschmeckers höherschlagen lässt. Diese Saucen sind das Herzstück ihres Angebots und werden von den Investoren auf Herz und Nieren geprüft.

Für ihren göttlichen Plan bieten die Gründer 15 Prozent der Firmenanteile an Taste Religion für eine Investition von 150.000 Euro. Wird die Magie ihrer veganen Saucen und ihre Unternehmensvision die Löwen überzeugen? Die Spannung steigt, denn der Montagabend verspricht einen kulinarischen Glaubenskrieg in der "Höhle der Löwen", bei dem Geschmack, Innovation und Unternehmergeist auf dem Prüfstand stehen.

Wie es mit Taste Religion weitergeht, erfährst du am 11. Dezember um 20.15 Uhr auf dem Fernsehsender VOX und hier auf kielerleben.de