Das Konzert von Central Park findet am 23. April in der Kieler Petruskirche statt.

Sechs Musiker bringen versiert und einfühlsam, mit viel Spielfreude, doch ohnetechnische Mogeleien, die Musik des amerikanischen Duos auf die Bühne. Ein „Central-Park“-Konzert führt den Besucher in die 60er und 70er Jahre. Wenn bei „Late in the evening“ abgerockt, bei „Bridge over troubled Water“ in Erinnerungen geschwelgt und bei „The Boxer“ laut mitgesungen wird, entsteht eine Stimmung, die von Fans als steter Wechsel zwischen Gänsehaut- und Gute-Laune-Feeling bezeichnet wird. Kartenbesitzer erwartet von zart/filigran bis druckvoll/dynamisch das komplette S&G Rundumsorglos-Paket. Tickets gibt es unter www.eventim.de.