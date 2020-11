(Bild: Olaf Struck)

Bei „Golem 24143“, dem neuen Theaterstück vom jungen Theater im Werftpark, könnt ihr selbst aktiv werden und das Geschehen mitgestalten.

Ein Zuhause-Theater-Game vom WerftparkKollektiv – da wollten wir, die Redakteurinnen Ramona Dabringer und Mirjam Stein, unbedingt mitmachen und wurden eingeladen, bei einem Probedurchlauf teilzunehmen. Nachdem die technischen Hürden geklärt waren, saßen wir, natürlich mit genügend Abstand jede im eigenen Home Office, neugierig vor unseren Laptops und warteten darauf, dass es losging. Wir waren gespannt, was auf uns zukommen würde, denn diese Form von Theater war für uns komplett neu.

Gemeinsam als Team war es unsere Aufgabe, Athanasius Pernath zu helfen. Er konnte sich an nichts mehr erinnern, weder an seine Freunde, noch daran, wie er an den Hafen gelangt ist. Vernebelte Anhaltspunkte aus seiner Erinnerung und knifflige Rätsel, die wir gemeinsam über den Chat lösten, führten uns weiter und dem Ziel zum Greifen nahe.

Mehr wird noch nicht verraten, denn sonst wäre es ja langweilig und ihr könntet nicht mehr die gleiche Spannung empfinden wie wir. Und es lohnt sich, sich auf dieses Spiel und vor allem das Mitspielen einzulassen. Denn ihr werdet mit Sicherheit überrascht werden und plant etwas mehr Zeit ein, denn im Nachgespräch könnt ihr die Fragen klären, die euch nach Ende des Stücks bestimmt etwas verwirren werden. Das Zuhause-Theater-Game ist nicht nur für Kinder ab 10 Jahren zu empfehlen. Auch Erwachsene haben ihren Spaß dabei.

Termine und Tickets unter www.theater-kiel.de. Viel Spaß!