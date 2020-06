Orsino und Olivia (v. li.) wissen beide nicht, dass Cesario ein Geheimnis hat. (Bild: Olaf Struck)

Geplant sind Corona-taugliche Vorstellungen im Schauspiel- und Opernhaus, im Kieler Schloss sowie im Jungen Theater im Werftpark.



Mit dem heutigen Vorverkaufsstart freutr sich das Theater Kiel ankündigen zu dürfen, dass es wegen der kürzlich in Kraft getretenen Lockerungen der Corona-Bestimmungen für Veranstaltungen vor den Theaterferien noch einige Vorstellungen in den verschiedenen Sparten für ein stark reduziertes Publikum spielen kann! Der Vorverkauf für diese Veranstaltungen beginnt am Freitag, 5. Juni um 10 Uhr ausschließlich online unter www.theater-kiel.de sowie telefonisch unter 0431 / 901 901 (Ausnahme: Für die Kammerkonzerte des Philharmonischen Orchesters beginnt der allgemeine Vorverkauf am 10. Juni).

Zur Rückverfolgung von Infektionsketten ist bei der Buchung die Angabe des Namens, der Adresse und der Telefonnummer erforderlich.

Für sämtliche Veranstaltungen wurde ein Hygienekonzept entwickelt, in den Häusern gelten die bekannten Abstands- und Hygieneregeln, die vor Ort auch ausgehängt werden.



Schauspielhaus

Sa., 13.06., 20.00 Uhr + So., 14.06., 18.00 Uhr „Was ihr wollt – Das Musical“ nach William Shakespeare mit Musik von Martin Tingvall



Opernhaus

Sa., 27.06., 19.30 Uhr + So., 28.06., 18.00 „Abschied von Yoonki Baek und Ks. Tomohiro Takada“ mit Liedern, Arien, Duetten von Verdi, Puccini u. a.



Konzertsaal am Kieler Schloss

Sa., 13.06., 19.30 Uhr + So., 14.06., 11.00 Uhr und 19.30 Uhr „Phil is back! – Streicher & Harfe“

Sa., 20.06., 19.30 Uhr + So., 21.06., 11.00 Uhr „Phil is back! – Schlegel, Tasten, Saiten“



Junges Theater im Werftpark

Sa., 13.06., 12.00 Uhr und 15.30 Uhr, So., 14.06., 12.00 Uhr und 15.30 Uhr + So., 21.06., 12.00 Uhr und 15.30 Uhr „Zum Glück gibt’s Freunde“ nach Helme Heine / Axel Schneider

Fr., 19.06., 19.00 Uhr + Sa, 20.06., 12.00 Uhr und 15.30 Uhr „Momo“ nach Michael Ende



Telefonische Buchung für das Junge Theater im Werftpark auch montags bis freitags von 10.00 – 15.00 Uhr bei Joshua Matthießen unter 0431 / 901 1200.



Weitere Informationen zu den Produktionen gibt es auf www.theater-kiel.de.