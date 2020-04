(Bild: Gerhard Kühne)

Wegen der abgesagten Veranstaltungen des Theaters durch die Corona-Krise, haben Generaldirektor Benjamin Reiners und sein Team einen Weg gefunden, wie ihr das Kammerkonzert trotzdem verfolgen könnt.

Das Philharmonische Orchester Kiel und Generalmusikdirektor Benjamin Reiners freuen sich, ihrem Publikum am Montag, 6. April um 19.30 Uhranstelle des aufgrund der Coronakrise abgesagten 7. Philharmonischen Konzerts online ein „Mini-PhilKo“ mit ausgewählter Kammermusik präsentieren zu können. Das Konzert wird auf dem YouTube-Kanal des Theater Kiel gestreamt und ist anschließend für 24 Stunden dort abrufbar.

Inhaltlich nimmt das Programm Bezug auf das ausgefallene Philharmonische Konzert – so spielt der 1. Kapellmeister Daniel Carlberg gemeinsam mit Korrepetitor John Spencer an zwei Klavieren den ersten Satz von Peter „Manfred“-Sinfonie, die die Philharmoniker eigentlich am Wochenende aufgeführt hätten. Solobratscher Hendrik Vornhusen, der mit Schnittkes Konzert für Viola Solist im Philharmonischen Konzert gewesen wäre, ist mit Auszügen aus J. S. Bachs Suite Nr. 1 in G-Dur zu erleben.

Und auch anderen im Zuge der Krise abgesagten Konzerten erweisen verschiedene Mitglieder der Kieler Philharmoniker in dem abwechslungsreichen Programm von Barock bis Moderne auf Traversflöte bis Solopauke Reverenz. Außerdem gibt es einen vokalen Überraschungsgast: Es singt die Sopranistin und Ehefrau von Generalmusikdirektor Benjamin Reiners, Magdalene Harer. Das Konzert wird moderiert von Konzertdramaturgin Dr. Waltraut Anna Lach und GMD Benjamin Reiners.

Die Aufzeichnung des Konzertes erfolgte unter Einhaltung aller aufgrund der aktuellen Risikosituation vorgeschriebenen Sicherheits- und Hygienemaßnahmen im Klaiberstudio des Opernhauses Kiel.

Weitere Streamings bereits vorliegender Produktionen sind aktuell in Planung und werden in Kürze bekanntgegeben.