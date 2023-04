Das Labyrinth der Träume befasst sich mit dem Leben des Künstlers Salvador Dali. (Bild: Olaf Struck)

Von Plattdeutsch-Theater über Mario Barth bis Rock'n'Roll Train und Herbert Grönemeyer – das sind die Theater-, Kultur,- und Konzerttipps der KIELerleben-Redaktion für den Mai 2023.

Labyrinth der Träume

Mai • Theater Kiel

Yaroslav Ivanenkos neues Ballett ist von gleich zwei Künstlern des frühen 20. Jahrhunderts inspiriert. Der eine ist der Maler Salvador Dalí mit seinen surrealistischen Bildern. Häufig verschwimmen darin innere und äußere Welt. Unbewusstes, Absurdes und Phantastisches dominieren. Der Betrachter wird durch optische Täuschungen und rätselhafte Symbole herausgefordert. In seinem Ballett begibt sich Ivanenko auf Spurensuche im Leben und Werk des exzentrischen Künstlers.

Niederdeutsche Theatertage

ab dem 3. Mai • Freilichtmuseum, Molfsee

In Molfsee wird Jubiläum gefeiert! Vom 3. bis 7. Mai und vom 10. bis 14. Mai finden die 30. Niederdeutschen Theatertage im Freilichtmuseum Molfsee statt. Veranstalter ist der Niederdeutsche Bühnenbund Schleswig-Holstein e. V. in Kooperation mit dem Freilichtmuseum. Zehn Bühnen werden an zehn Tagen zehn ganz verschiedene plattdeutsche Theaterstücke zeigen. Ob nun Komödie, Drama, Schauspiel oder Kriminalstück – die niederdeutsche Sprache bietet qualitativ hochwertiges und modernes Theater mit aktuellen Themen. Zum Auftakt der Veranstaltung wird am Mittwoch, 3. Mai, der Konrad-Hansen-Preis 2023 für das beste selbstgeschriebene Theaterstück op Platt vergeben.

VickiKristinaBarcelona

5. Mai • Lutterbeker

Ein Trio von altgedienten Musikerinnen, Sängerinnen und Songschreiberinnen aus New York, von denen jede eine besondere Sensibilität besitzt. Es definiert das Tom Waits-Songbuch neu, mit Liebe und bringt eine einzigartig weibliche Perspektive in die rauen und schroffen Trümmer. Dieses Debütalbum "Pawn Shop Radio" nimmt den Hörer mit auf einen weiblichen „Kumpel Road Trip“ durch Amerika. Es ist ein multikulturelles Abenteuer, das abwechselnd schön, lustig, verstörend und ergreifend ist.

Mario Barth

5. Mai, 20 Uhr • Wunderino Arena, Kiel

Für seine neue Tournee überlegte Mario Barth, ob er sich nach mehr als 20 Jahren dem Thema Hund/Katze widmen und am Ende seiner Shows Harfe spielen sollte. Doch dann das: Plötzlich wird er ungewollt „Vater“, steht in einem Kreißsaal mit einer Frau, die er kaum kennt, und bringt ihr „gemeinsames" Kind zur Welt. Was er da erlebt und wie er aus der Nummer rauskommt – das muss auf die Bühne! Und somit bleibt Mario Barth dem Thema Mann-Frau treu. Zum Glück! Mittlerweile hat er so viele Geschichten gesammelt, dass er es kaum erwarten kann, mit seinem neuen Programm auf Tour zu gehen.

Frequenz Festival

5. - 12. Mai • Kiel

Das Frequenz Festival bringt vom 5. bis 13. Mai bereits zum vierten Mal aktuelle Klangkunst und performative Künste nach Kiel. Die über 20 verschiedenen Veranstaltungen mit zeitgenössischer experimenteller Musik, Performance und audiovisueller Kunst wenden sich mit zugänglichen Formaten explizit an das Kieler Publikum. Als Festival für alle Kieler:innen sind die Konzerte, Vorträge, Installationen und Workshops an neun unterschiedlichen Spielstätten in ganz Kiel zu erleben. Neben dem Kulturforum und der Stadtgalerie sind in diesem Jahr auch das Zoologische Museum Kiel, die Ansgarkirche, der Hörncampus, die Alte Mu, die Pumpe, im sp ce | Muthesius und im Kesselhaus der Muthesius Kunsthochschule sowie der Galerie Simone Menne vertreten. Die Ticketpreise sind dabei bewusst niedrig gehalten. Schüler:innen haben kostenlosen Eintritt. Der reguläre Eintrittspreis liegt bei 12 Euro und für Student:innen bei 5 Euro. Das vollständige Programm ist auf der Website www.frequenz-kiel.de einzusehen. Karten sind bei allen üblichen Vorverkaufsstellen wie dem Souvenirshop des Welcome Centres, dem KulturForum sowie der Abendkasse der jeweiligen Spielorte und auf eventim erhältlich.

Das Liebespaar des Jahrhunderts

9. Mai, 19.30 Uhr • Literaturhaus SH

Die Schriftstellerin Julia Schoch, literarische Archäologin ihres Lebens, erzählt in in ihrem neuen Roman vom Entstehen und möglichen Vergehen einer großen Liebe und legt frei, was im Alltag eines Paares oft verborgen ist: die Liebesmuster, die Schönheit auch in der Ernüchterung. Ein Loblied auf die Liebe. Mit unbarmherziger Ehrlichkeit und psychologisch feinfühliger Beobachtungskunst setzt sie ihre autofiktionale Romantrilogie “Biografie einer Frau” fort. Der Eintritt kostet 10 Euro, ermäßigt 7 Euro.

Layers of Life

10. Mai • Kulturforum, Kiel

Das Emil Brandqvist Trio ist mittlerweile ein bekannter Name im europäischen Jazz Circuit und erfreut sich mit jedem Album größere Popularität. Richtig imposant wird der Erfolg der Nordmänner, wenn man sich die digitale Musikwelt anschaut, denn ihre Kompositionen machten sie zum Beispiel in Nordamerika zu wichtigen Vertretern nordischer Jazzmusik, in der starke Melodien und anspruchsvolle Arrangements sich zu prägnanten und immer atmosphärischen Stücken verbinden. Traumwandlerisch bewegen sich der Göteborger Schlagzeuger und Komponist Emil Brandqvist und seine konstanten Trio-Partner Max Thornberg und Tuomas A.Turunen durch ebenso poetische wie bildhafte Soundwelten.

Queer feministischer Poetry Slam

12. Mai, 19 Uhr • Hansa48

Ein Abend voll Poetry Slam, veranstaltet von der queer students group. Freitagabend noch nichts vor und Bock auf eindrucksvolle Texte von tollen FLINTA* Slammer*innen? Glück gehabt! Macht euch bereit für den 12.05, denn die QSG bietet euch einen unterhaltsamen und empowernden Poetry Slam Abend in der Hansa48 an. Egal ob queer* oder nicht, wir freuen uns auf euch! All unsere Einnahmen werden an trans*support | Fachstelle für trans* Beratung und Bildung e.V. gespendet. Der Eintritt kostet 5 Euro.

Babylon Kiel

12., 17., 25., Mai, 20 Uhr • DeichArt, Kiel

Im Frühling des Superkrisenjahrs 1923 lässt sich Kommissar Körz an die Kieler Förde versetzen. Der Trubel in der Hauptstadt Berlin hat dem Fünfzigjährigen sichtlich zugesetzt, in der norddeutschen Provinz erhofft er sich Erholung. Doch weit gefehlt. Gleich sein erster Auftrag führt ihn direkt ins Herz der Kieler Finsternis. E Dem Vernehmen nach sollen demnächst die Proben zu einem staatszersetzenden, pornografischen Theaterstück beginnen. Körz‘ Auftrag: Zuckmayer stoppen und, wenn nötig, ohne Gnade ausschalten. Doch dies gestaltet sich komplizierter als zunächst gedacht. Eintrittskarten sind ab 17 Euro erhältlich.

Herbert Grönemeyer

16. Mai • Wunderino Arena, Kiel

Vielerorts werden die Tickets für das Live-Comeback des Künstlers mittlerweile knapp. Auch in Berlin ist der Run auf die begehrten Tickets für die Auftritte in der Waldbühne ungebrochen. Das erste Konzert an dem legendären Veranstaltungsort ist ebenfalls ausverkauft. Erhältlich sind die Tickets für die Konzerte von Herbert Grönemeyer und seiner Band an allen autorisierten Vorverkaufsstellen, bei CTS Eventim online unter www.eventim.de/herbert-groenemeyer sowie über die bundesweite Ticket Hotline: 01806 / 57 00 00.

Sex, Drugs and Rock ’n’ Roll

17. Mai, 20 Uhr • Zoologische Museum, Kiel

Es geht nicht nur bei uns Menschen um das Eine. Auch sind uns Drogenkonsum, Musik sowie Tanzen nicht allein vorbehalten. Es gibt viele absurde Beispiele dafür, dass im Tierreich einige Partys stattfinden. Große Tümmler reichen einen Kugelfisch wie einen Joint weiter. Meerkatzen stibitzen von Urlaubern Cocktails am Strand. Betrunkene Vögel verursachen Polizeieinsätze. Buckelwale geben im Meer aufwendige Konzerte während Dorsche laut pupsen, um zu kommunizieren. Und wie gelangt man eigentlich als Seepocke zu einem Partner oder einer Partnerin, wenn man sich gar nicht bewegen kann?

My Migrant Mama

17. Mai, 20 Uhr • Hansa 48, Kiel

Das preisgekrönte Buch "Mama Superstar" besteht aus wahren Geschichten von 11 Migrant Mamas, die in Deutschland leben. Sie führen uns unter anderem in das vom Krieg zerstörte Südkorea, das heiße Indien, das lebendige Mexiko. Vor allem aber führt uns das Buch an die Orte, in denen die Töchter der Migrant Mamas groß geworden sind: das ruhige Kelkheim, das ordentliche Stuttgart und das multikulturelle Berlin.

Im Gegensatz zur aktuellen eher problemfokussierten Debatte feiern die Autorinnen Migration und ihre Protagonistinnen. Ihre Mission: Das Migrations-Narrativ ändern - one story at a time.

Internationaler Museumstag

21. Mai, 11-17 Uhr • Schloss Eutin

Zum 46. Internationalen Museumstag ist der Eintritt im Schloss Eutin frei. Drei Führungen gewähren Einblicke in die Geschichte des Schlosses. Um 11 Uhr können sich Familien in der Führung „Von Puder, Pasteten und Seidentapeten“ in die Zeit des Barock entführen lassen. Um 13 Uhr folgt die Führung „Groß und stark – Eine Begegnung mit den mächtigen Frauen im Schloss Eutin“ den Spuren weiblicher Macht nach. Um 15 Uhr wird es mit „Mörderische Geschichten – Morbides und Kurioses aus dem Hause Schleswig-Holstein-Gottorf“ ein wenig unheimlich. Der Eintritt ist für alle frei, die Führungskosten liegen bei 4 Euro.

Die Schöne und das Biest

24. Mai, 19.30 Uhr • Theater, Kiel

Mit seiner getanzten Version des französischen Volksmärchens „La Belle et la Bête” begibt sich Yaroslav Ivanenko in seinem neuen Ballett einmal mehr in die Welt der Märchen. Die Geschichte um den verarmten Kaufmann und seine jüngste Tochter, die freundliche und bescheidene „Schöne”, die ihren Vater rettet, indem sie allein zum „Biest” auf dessen Schloss zieht, hat über die Jahrhunderte an ihrer Faszination auf Jung und Alt nichts verloren. Erneut nimmt Yaroslav Ivanenkos Märchenballett das Publikum mit auf eine zauberhafte Reise, die so manche überraschende Wendung bereithält. Tickets sind ab 16,70 Euro erhältlich.