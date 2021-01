Das Thalia Theater zeigt mit „Paradies“ die Auftaktveranstaltung (Bild: Krafft Angerer)

(Bild: Stefan Marx)

Am 22. Januar folgt das Königliche Schauspielhaus Dramaten in Stockholm mit „The Idiot“ (Bild: Roger Stenberg)

Zwölf Theater aus neun europäischen Ländern bieten auf der virtuellen Bühne ein besonderes Programm.

In Zeiten, in denen der internationale künstlerische Austausch auf das Digitale beschränkt bleiben muss, präsentieren das Thalia Theater Hamburg und das Königliche Schauspielhaus Dramaten in Stockholm ab 20. Januar ein digitales Panorama des europäischen Theaters: „Stories from Europe“. Gemeinsam mit europäischen Partnern geben sie einem internationalen Publikum die Möglichkeit, trotz Reisebeschränkungen Theater aus neun verschiedenen Ländern zu erleben: Heterogen und verschieden in Inhalten und Ästhetiken, angetrieben von der Neugier auf die Vielfalt Europas.

„Stories from Europe“ knüpft zum einen an das gleichnamige vom Dramaten initiierte Video-Projekt aus dem ersten Lockdown im Frühjahr an und findet andererseits im Rahmen der zwölften „Lessingtage“ des Thalia Theater statt. Das nach dem europäischen Aufklärer Gotthold Ephraim Lessing benannte Festival hatte hoffnungsvoll geplant, im Januar 2021 wieder internationale Gastspiele in Hamburg präsentieren zu können. Da persönliche Begegnungen aber immer noch unmöglich sind, ist das Publikum nun eingeladen, auf einer paneuropäischen Couch Platz zu nehmen − zu Hause, aber doch zusammen, in Paris, Turin, Budapest oder Moskau.

Die Auswirkungen der Pandemie auf die Theater sind auf dem ganzen Kontinent sehr unterschiedlich, in diesem Sinne sind die digitalen Lessingtage 2021 auch eine Geste der Solidarität unter künstlerischen Partnern, die unter schwierigen Bedingungen weiter Theater machen.

Die teilnehmenden Theater haben ihre Inszenierungen selbst ausgesucht. Die Programme finden in den jeweiligen Originalsprachen mit englischen Untertiteln statt und sind vom 20. bis 31. Januar jeweils nur einen Tag lang von 19 bis 24 Uhr gratis unter www.thalia-theater.de verfügbar. Das Thalia Theater stellt seine Aufführung als kostenpflichtigen Live-Stream zur Verfügung.