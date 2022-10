Bewohnerin Marianne Anders ist ganz vernarrt in Schaf „Jimmy". (Bild: falkemedia Regional)

Ein paar liebevolle Streicheleinheiten für Stinktier Coco Chanel. (Bild: falkemedia Regional)

Eine Schlange um den Hals – hättet ihr euch das getraut? Brigitte Räder war mutig genug. (Bild: falkemedia Regional)

Im Pflegeheim ist es immerzu langweilig? Von wegen! Bei den Kieler Alloheim Senioren-Residenzen ist tierisch was los.

Aufregende Erlebnisse auch im Alter

Mit dem Einzug ins Pflegeheim sind Ausflüge oftmals nicht mehr so einfach möglich. Stück für Stück lässt die Mobilität vieler Senior:innen nach und so sind einst gern besuchte Ausflugsziele wie Museum, Kino oder Zoo nur schwierig zu erreichen. Doch zumindest für Letzteres gibt es eine praktische Lösung: Wenn die Senior:innen nicht mehr zu den Tieren kommen können, kommen die Tiere eben zu den Senior:innen!

Aus Pflegeheim wird Streichelzoo

Wie das gehen soll? Na, mit einem rollenden Zoo. Vergangenen Monat brachte Tränkler’s Rollender Zoo tierischen Spaß in insgesamt drei Einrichtungen der Kieler Alloheim Einrichtungen. So verwandelten sich die Vorgärten vom Günter-Lütgens-Haus, Gertrud-Völcker-Haus und Haus Uhlenkrog für einen Nachmittag in einen bunten Streichelzoo.

Kuschelige …

Wir waren dabei, als die Bewohner:innen des Günter-Lütgens-Haus sowie ihre Angehörigen und Pfleger:innen einer Horde verschmuster Tiere begegneten. Mit dabei: Alpakas, Schafe, Frettchen und ein Stinktier mit dem glorreichen Namen Coco Chanel. Die kuscheligen Vierbeiner hautnah zu erleben, ist etwas ganz Außergewöhnliches für alle Anwesenden – es wird gefüttert, gestreichelt und gestaunt. Bewohnerin Marianne Anders ist ganz vernarrt in Schaf Jimmy, um genau zu sein, eine Walliser Schwarznase. „Mein Mann kommt vom Dorf, da hatten wir auch immer Tiere“, erzählt sie glücklich und verwöhnt das Schaf mit einer ordentlichen Ladung Streicheleinheiten.

… und weniger kuschelige Begegnungen

Doch es bleibt nicht ganz so flauschig, denn es sind noch ein paar weitere Tiere dabei, die nicht gerade für ihr kuschelweiches Fell bekannt sind: Riesenschildkröten, ein junges Krokodil und sogar drei Würgeschlangen. Nichts für schwache Nerven! Doch fast alle Bewohner:innen trauen sich, auch die Reptilien anzufassen – ganz Mutige lassen sich sogar eine Schlange über die Schultern legen! So zum Beispiel auch Seniorin Brigitte Räder, die so aufgeregt ist, dass sie sogar ein paar Freudentränen zerdrückte.

Ein echtes Highlight

Die ausgelassene Stimmung und das zufriedene Lachen, das aus allen Richtungen ertönt, zeigen, dass der tierische Besuch ein echtes Highlight für die Bewohner:innen ist. Das bestätigt auch Betreuungsleiterin Eliška Wormeck: „Alle sind so überwältigt und freuen sich so sehr über die Tiere.“ So auch einer der Pfleger, der mit großen Augen auf „Schnappi“ blickt. Gleichzeitig schiebt er eine Bewohnerin im Rollstuhl dazu, mit den Worten: „Frau Kelting wollte mir nicht glauben, dass hier draußen ein Krokodil ist.“ „Nee, das passiert ja auch nicht alle Tage“, entgegnete sie herzhaft lachend. Recht hat sie! Doch auch wenn nicht tagtäglich eine wilde Meute im Vorgarten grast, geben sich alle Kieler Alloheim Einrichtungen die größte Mühe, seinen Bewohner:innen wie an diesem aufregenden Tag eine Freude zu machen. Die Mission: Ihnen durch liebevolle Pflege und schöne Aktionen ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern.