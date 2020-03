Die Massivholzmöbel der Kollektion SIGNATURA stehen ganz im Zeichen der Natur. Die fein verästelten Ornamente in der Holzoberfläche entstehen durch das Lichtenberg-Verfahren und machen jedes Möbelstück zu einem unvergleichlichen Unikat

0

Noch bis zum 14. März macht Bo-design Platz für die Neuheiten 2020.

Im Rahmen des großen Frühjahrsputzes gibt es beim Experten für natürliche Wohnkonzepte zahlreiche Ausstellungsstücke namhafter Hersteller wie Team 7, Hüsler Nest, Rolf Benz-freistil, Wolkenweich, tommy m und vielen mehr zu reduzierten Preisen. Dies betrifft viele ausgewählte Möbel aus den Bereichen Essen, Wohnen, Schlafen, Diele, Küche, Kind und Jugend, Lampen und Polstermöbel. Die attraktiven Preisreduzierungen machen Lust auf hochwertige Möbel mit ökologischem Hintergrund und hohem Designanspruch. Wer schon länger mit einem bestimmten Möbelstück geliebäugelt hat, bekommt nun die Chance, dieses zu einem attraktiven Sonderpreis in seine Räume zu entführen. Dabei müsst ihr nicht auf den gewohnten Service verzichten – Lieferung frei Haus und fachgerechte Montage gehören selbstverständlich dazu. Weitere Infos erhaltet ihr vor Ort bei Bo-design in der Dieselstraße 1 in Schwentinental/Kiel, unter Tel.: (04307) 82 53 63 oder unter www.bodesignmoebel.de.