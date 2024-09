(Bild: CARAVAN und CO)

Die CARAVAN UND CO MESSE in Rendsburg präsentiert vom 19. bis 22. September 2023 alles rund um Caravaning, Camping und mobiles Reisen. Mit 120 Ausstellern, einem vielfältigen Rahmenprogramm und spannenden Neuerungen verspricht die Messe ein unvergessliches Erlebnis für alle Outdoor-Enthusiasten.

Vielfältige Ausstellung: Von Reisemobilen bis Outdoor-Zubehör

Die CARAVAN UND CO MESSE bietet eine riesige Ausstellungsfläche mit einer breiten Palette an Reisemobilen, Caravans und Camping-Zubehör. Besucher können hier die neuesten Modelle und innovative Ausbau-Konzepte entdecken. Zusätzlich präsentieren die Aussteller ein umfangreiches Sortiment an Outdoor- und Freizeitprodukten, darunter:

• Outdoor-Küchen

• Wassersportausrüstung

• Freizeitaktivitäten-Equipment

• Outdoorbekleidung

• Neuerungen 2023: Hobby-Welt und Offroad-Parcours

Die CARAVAN UND CO MESSE 2023 wartet mit zwei aufregenden Neuerungen auf:

Hobby-Welt: Der weltweit größte Hersteller Hobby aus Fockbek präsentiert sich erstmals mit einem eigenen Stand. Hier kannst du die neuesten Trends des renommierten Unternehmens hautnah erleben.

Offroad-Parcours: Auf einer 2.000 Quadratmeter großen Fläche hast du die Möglichkeit, in speziellen Offroad-Fahrzeugen mitzufahren und deren Fähigkeiten direkt zu testen.

Festival-Atmosphäre und Unterhaltungsprogramm

Die CARAVAN UND CO MESSE bietet mehr als nur Ausstellungsstände. Ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm sorgt für echtes Festival-Flair:

• Live-Musik

• Expertenvorträge

• Spiel und Spaß für die ganze Familie

• Übernachtungsmöglichkeiten direkt auf dem Messegelände

Erlebe das volle Camping-Feeling direkt vor Ort! Die CARAVAN UND CO MESSE stellt etwa 180 Stellplätze für Wohnwagen und Wohnmobile zur Verfügung. Ausgestattet mit Toiletten, Duschen und Stromanschlüssen bieten diese Plätze die perfekte Gelegenheit, neu erworbenes Camping-Zubehör sofort auszuprobieren.

Fazit: Ein Muss für jeden Camping-Enthusiasten

Die CARAVAN UND CO MESSE 2023 in Rendsburg verspricht ein einzigartiges Erlebnis für alle Freunde des mobilen Reisens. Mit ihrer Vielfalt an Ausstellern, dem spannenden Rahmenprogramm und den neuen Attraktionen ist sie der ideale Ort, um sich über die neuesten Trends zu informieren und die Faszination des Campings hautnah zu erleben.Für weitere Informationen zur CARAVAN UND CO MESSE, den Ausstellern und dem Rahmenprogramm besuche die offizielle Website unter www.caravan-und-co.de.