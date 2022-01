Feierten eine Traumhochzeit: Rike und Hanno (Bild: Lorenz Oberdoerster)

Wir waren in den letzten Jahren auf so manch einer legendären Hochzeitsfeier eingeladen – und das sind unsere Geschichten.

Michael mitten in Mexiko

Michael Jackson lebt. Das dachte ich zumindest für einen Moment, als mich ein Freund vor ein paar Jahren in Mexiko zu einer Hochzeit mitnahm. Es war ein kunterbuntes Festival: Party bis zum nächsten Morgen, Tequila und Tacos um Mitternacht. Und dann: Michaels Auftritt auf der großen Bühne. Ob Double oder nicht, die Show war pompös, die Stimmung ausgelassen, die Tanzfläche rappelvoll. Irgendwann habe ich sogar die Braut erspäht, was bei tausenden Gästen wie ein Glücksfall ist. Ein unvergessenes Spektakel, aber meine eigene Hochzeit habe ich dann doch lieber in etwas kleinerem Rahmen am Strand von Heikendorf gefeiert.

Chefredakteurin Kathrin

Auf dem Heuboden

2017 durfte ich bei einer Hochzeit zu Gast sein, die einfach gehalten wurde und trotzdem oder vielleicht deshalb wunderschön war. Für den Snack nach der Kirche brachten die Gäste allerlei Köstlichkeiten mit. Auf einem festlich geschmückten Heuboden fand anschließend die Feier statt. Fast wie bei einer sommerlichen Gartenparty stellte die Familie selbst gemachte Salate und bunte Leckereien bereit, draußen stand ein großer Grill. Eine Playlist sorgte für ausgelassene Tanzstimmung bis zum Morgengrauen und der Mitternachtssnack wurde erneut draußen aufgebaut: ein Pommes-stand. Eine Überraschung von ihm für sie. An diesen Tag werde ich mich noch lange erinnern!

Redakteurin Mirjam

Wildschwein statt Torte

2018 erlebte ich eine echt wilde Hochzeitsfeier. Die Braut war Polin, der Bräutigam Däne. Nachdem sich die Hochzeitsgesellschaft anfangs noch skeptisch musterte, lagen sich bei der späteren Feier alle regelrecht in den Armen. So sangen die einen gemeinsam traditionelle Wikinger-Lieder, andere tanzten Polonaise durch den ganzen Saal. Mein skurrilstes Highlight ereignete sich pünktlich um 0 Uhr, als das Brautpaar eine Überraschung ankündigte. „Endlich, die Hochzeitstorte“, dachte ich. Von wegen! Stolz schoben sie einen Servierwagen herein, auf dem ein gegartes Wildschwein thronte. Andere Länder, anderer Mitternachtssnack!

Volontärin Finja

Marathonmann

Ich möchte von der allerschönsten Hochzeit erzählen, auf der ich bisher tanzen durfte: die meiner besten Freundin Rike und ihrem Mann Hanno. Sie fand bei unfassbar-gutem-nicht-kieltypischem-Wetter im Alten Auf in Fiefbergen statt. Die freie Trauung wurde dort unter einer alten Weide bei strahlendem Sonnenschein zelebriert und mit selbstgemachtem Mexikaner gefeiert. Im Anschluss klangen die Töne eines Schifferklaviers durch den Garten und ein Loppoexpresswagen wartete mit feinstem Käffchen auf uns. Die Stimmung war herrlich und hielt bis in die frühen Morgenstunden. Nach einem superleckeren Essen tanzten wir zur selbstausgesuchten Spotify-Playlist der Braut und erlebten unfassbar lustige Aufführungen, inklusive unserer eigens nachgestellten Wrestling-Show mit einer Live-Schalte zum Marathonmann (Yawara-Wrestling-Fans werden jetzt ausflippen!)

Mediaberaterin Gesa