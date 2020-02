Unsere Bühnentipps zum Wochenende

0

Vom Puppenspieler bis zum Rockkonzert – in Kiel geht eine ganze Menge. Wir haben wieder einmal drei Tipps für euch zusammengestellt!

Marc Schnittger: Planet Eden „Mini“

Eine Groteske mit Handpuppen über das Gemälde „Der Garten Eden“ von Hieronymus Bosch. Der Teufel steckt in Schwierigkeiten. Die Menschen sind drauf und dran, die Erde zu vernichten. Krieg und Gemetzel überall, Umweltverschmutzung, Klimakollaps. Sein Arbeitsplatz auf Erden ist akut gefährdet. Er fleht Gott an, endlich einzugreifen. Aber der hat keine Lust mehr. Soll doch sein Widersacher die Dinge selbst in die Hand nehmen. Verwirrt, aber auch geschmeichelt, beginnt der Teufel die Erde zu retten. Auf seine Weise. Infos unter www.marcschnittger.de.

Do., 27.2. und Fr., 28.2., 20 Uhr

Eintritt: Vvk 16,50 Euro / AK 18 Euro.

Wortgefechte

Mit Wortwitz und Dialogen in der besten Tradition der französischen kritischen Gesellschaftskomödie: Ein gemütlicher Abend soll es werden in der schlicht und stilvoll eingerichteten Wohnung des Literaturprofessors Pierre Garaud und seiner Frau Elisabeth. Nur Freunde und Familie sind zu Gast. Man kennt sich schon ewig und so werden mit Lust und Niveau Wortgefechte ausgetragen – bis zur Wendung, die sich niemand hat träumen lassen.

„Der Vorname“, 28. + 29. Februar, 20 Uhr, Hansa48, Tel.: (0431) 56 46 57.

Little Hours

„Die grüne Insel“ Irland mit den üppigen Landschaften ist Heimat des Guinness Biers, Herberge zahlreicher Schlösser und Geburtsort Oscar Wildes – und ebenfalls das Zuhause von Little Hours. Ursprünglich als Duo gestartet, gab Gitarrist Ryan McCloskey 2018 seinen Ausstieg in Freundschaft bekannt. So konzentriert sich seitdem alles noch stärker auf die Gänsehaut-Stimme von John Doherty, der solo an seinem Debütalbum weiterbastelte und live fortan von einer Band begleitet wird. „Now The Lights Have Changed“ erschien 2019 und kann als Anspielung auf die veränderten Umstände verstanden werden, ist gleichzeitig aber eine harmonievolle Reise des Singer-Songwriters mit der Fokussierung auf seine eigenen Stärken und wichtige Themen in seinem Leben. Seinen Sound verdankt Little Hours einem Ohr für Melodien und Stimmungen. Hoch emotional und gesangsbetont zeigt sich Doherty bei seinen Singles „Dream, Girl“ und „How Could I Love You?“ verletzlich und stark zugleich.

28. Februar, Prinz Willy, Eintritt auf Spendenbasis

Band: Ivory Tower

1998 kam bei LMP/SPV das Album "Ivory Tower" heraus und zwei Jahre später "Beyond the stars". In der Folge spielten Ivory Tower mit Bands wie Gamma Ray, Motörhead, Ed Guy, Fates Warning, Doro, Korpiklaani, Pyramaze,Candlemass, Girlschool etc.gespielt. Danach folgte ein Split und erst im Jahre 2008 wurde das Album "Subjective Enemy" bei Pure Steel/Twilight veröffentlicht! Im Jahr 2011 wurde das aktuelle Album "IV"unters Volk gebracht!

Vom urspru?nglichen Progressive Metal wandelte sich die Musik Ivory Towers hin zum eingängigeren Power Progressive Metal!

Die Band bekam Reviews in den großen Genrezines, wie zb. im Metal Hammer 5 von 7 Pkt, und im Heavy gabs 9 von 12 Pkt. IVORY TOWER sind das neue Signing von MASSACRE RECORDS und werden dort 2019 ein neues Album mit dem Titel "Stronger" herausbringen!

28. Februar, Die Pumpe. Tickets erhaltet ihr bei Konzertkasse Streiber ab 13,90 Euro.