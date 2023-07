(Bild: vabali Spa)

Erlebe die beste Sauna in Hamburg im vabali Spa, lasse dich von wohltuenden Massagen verwöhnen und gönne dir einen Tag voller Entspannung.

Eintauchen in pure Entspannung – das ist Vabali, ein balinesisches Wellness-Resort, das eine Welt für sich erschafft und ein Paradies der Erholung bietet. Mit seinen Saunen und Dampfbädern, Pools, Ruheräumen, weitläufigen Außenanlagen und luxuriösen Day Spa Suiten ist es der ideale Ort, um sich rundum verwöhnen zu lassen. Besonders im Sommer lädt das vabali spa zu einem traumhaften Urlaubstag voller Entspannung ein, von früh bis spät.

Frühstücken im vabali Spa

Den perfekten Start in den Tag erlebt man mit einem köstlichen Frühstück in der vabali Gastronomie. Dort erwartet die Gäste ein gesundes und reichhaltiges Buffet, das nicht nur klassische Frühstücksspeisen bietet, sondern auch eine Vielzahl an veganen und vegetarischen Köstlichkeiten sowie erfrischende und kreative Getränkevariationen. Für all jene, die ihre Erholung aktiv gestalten möchten, sind die morgendlichen Yoga-Stunden ein absolutes Highlight. Egal, ob Anfänger*innen oder Fortgeschrittene, die Yoga-Asanas stärken den Körper und beruhigen die Seele. Atemübungen steigern Kraft, Balance und Flexibilität und lassen Stress und Unruhe verblassen.

Entspann dich bei Massagen

Wer nach wohltuenden Behandlungen sucht, wird im vabali in besten Händen sein. Eine Vielzahl von Teil- und Ganzkörpermassagen verwöhnen Körper und Geist in einer harmonischen Spa-Atmosphäre. Ob als individuelle Anwendung oder als Partnermassage in den exklusiven Day Spa Suiten, diese Wellness-Erlebnisse bringen himmlische Entspannung. Selbst an warmen Tagen ist der Besuch der Saunen im vabali eine vitalisierende Erfahrung. In fernöstlich inspirierten Räumen erleben die Gäste ein außergewöhnliches Sauna-Erlebnis mit traumhafter Aussicht auf die Natur oder den Garten. Von klassischen Salz-, Honig- und Fruchtaufgüssen bis hin zu belebenden Meditations- und Kräuteranwendungen – hier wird das Schwitzen zu einem ganz besonderen Genuss.

Sei schwerelos in vabalis Bädern und Pools

Ein erfrischendes Bad gefällig? Die Pools und der Naturteich des Resorts laden zu einer belebenden Abkühlung ein und verwandeln den entspannten Sommertag in einen kleinen Badeurlaub. Einfach abtauchen, die Erfrischung genießen und schon fühlt man sich wie im siebten Wellness-Himmel. Für einen idealen Abschluss des Tages oder zwischendurch bietet die weitläufige Außenbar des vabali ein exklusives Resort-Ambiente. Auf den zahlreichen Sonnenliegen, mit einem erfrischenden Drink in der Hand, fühlt man sich hier mitten in Deutschland wie in einem fernen Urlaubsparadies.

Die valabi-Wellnessreise

Und wer noch mehr Zeit für Entspannung benötigt, kann seinen Kurzurlaub im vabali spa & hotel Hamburg verlängern. Hier hat man erstmals die Möglichkeit, die vabali Wellness-Reise mit einer Übernachtung zu krönen, um die Ruhe und das Wohlbefinden noch länger zu genießen. Insgesamt bietet das Vabali eine Oase der Ruhe und Gelassenheit, die Gäste von morgens bis abends in eine Welt voller Entspannung und Erholung eintauchen lässt. Ein balinesisches Paradies, das mitten in Deutschland liegt und die Seele mit seiner einzigartigen Atmosphäre berührt.

Weitere Infos findest du natürlich auf der Website von vabali Hamburg.