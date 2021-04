1

Ab Donnerstag, den 29. April bzw. Samstag, den 1. Mai wird ein Teilstück der Veloroute 10 und der gesamte Exerzierplatz gesperrt.

Die Veloroute 10 verläuft vom Winterbeker Weg bis in die Wik. Jetzt müssen auf dem ersten Stück der Veloroute zwischen Winterbeker Weg und Saarbrückenstraße Kanalschächte saniert werden. Deswegen wird der Abschnitt ab Donnerstag, 29. April, bis voraussichtlich Mittwoch, 5. Mai, voll gesperrt. Eine Umleitung über die Christianistraße wird ausgeschildert.

Der DGB Kiel Region veranstaltet am Sonnabend, 1. Mai, ab 10 Uhr auf dem Exerzierplatz eine Auto- und Fahrradkundgebung anlässlich des Tages der Arbeit. Für den Aufbau und die Dauer der Demonstration wird der gesamte Platz an dem Tag von 6 bis circa 16 Uhr gesperrt. Ein Teil des Exerzierplatzes bleibt bereits am Freitag, 30. April, nach Ende des Wochenmarktes gesperrt, um die Bühne für die Veranstaltung aufzubauen.

Die Wochenmärkte auf dem Exerzierplatz, auf dem Vinetaplatz in Gaarden, in Elmschenhagen und in Dietrichsdorf werden auf Freitag, 30. April, vorverlegt. Der sonnabendliche Wochenmarkt in Friedrichsort fällt am 1. Mai ersatzlos aus.