Vermüllung der Meere: Was tut ihr dagegen?

Sperrmüll, der einfach am Strand abgeladen wird - wie kann das sein? (Bild: Ocean Summit)

Viele Helfer*innen suchten den Strand nach Müll ab (Bild: Ocean Summit)

Eigentlich sollte Ende August das erste Ocean Summit Meeresschutzfestival in Kiel stattfinden, ein buntes Treiben aus Meeresliebhaber*innen, Meeresschützer*innen - und Forscher*innen, StartUps, Künstler*innen, Wassersportler*innen und allen, die sich für den Schutz der Meere begeistern und engagieren wollen. Diese Festival-Premiere wird nun verschoben – auf den Sommer 2021. Doch Stillstand kennt der Ocean Summit bestimmt nicht.

Der Ocean Summit möchte sich, nicht nur innerhalb der angehenden Meeresschutzstadt Kiel, sondern auch Schleswig-Holstein und bundesweit zur Plattform entwickeln, wo sich Meeresschützer*innen aller Disziplinen vorstellen und vernetzen können. Durch das bunte, angewandte Programm aus Wissenschaft, Politik, Alltagsnachhaltigkeit, Bildung und Kunst sollen darüber hinaus Bürger*innen und natürlich Meeresliebhaber*innen allen Alters und egal mit welchen Vorkenntnissen für den Schutz der Meere begeistert werden.

Was ist eigentlich der OCEAN SUMMIT?



Der Ocean Summit Kiel wurde 2020 gegründet. Ziel ist es, Schleswig-Holsteiner*innen allen Alters und unabhängig von Vorerfahrungen für den Meeresschutz zu begeistern und gemeinsam für unsere Nord- und Ostsee aktiv zu werden. Die für Sommer 2020 geplante Meereschutzfestival Premiere in Kiel wird aufgrund der Pandemie um ein Jahr verschoben – doch für den Meeresschutz begeistern und vernetzen wird der Ocean Summit gemeinsam mit Partner*innen ab sofort.

Durch die Bereitstellung von Interviews, Artikeln, Podcasts und Videos wird die Ocean Summit Website langfristig zur Inspirations- und Informations-Plattform für alle, die das Meer lieben.

Beach Clean Ups

Dabei stellt Ocean Summit großartige Aktionen auf die Beine, die vor allem von einem leben: Mitmachen und drüber reden. Mitte Juli beispielsweise sammelten fast 30 Kieler*innen gemeinsam mit dem Ocean Summit und One Earth One Ocean rund 530 Kilo Müll auf gerade mal 250 Metern Strand: Der "Tatort" war das Skagerrakufer in Friedrichsort. Die erschreckenden Ausmaße von Vermüllung an Stränden wird deutlich, wenn wir euch erzählen, was die Sammler*innen gefunden haben:

Neben Plastikbechern, Strohhalmen und Tüten wurden zwei Teppiche, ein Gartenschlauch, eine Bootsbatterie und eine Bremsscheibe entdeckt – die Rede ist hier also von einer bedenklichen Auswahl an Sperrmüll, die statt fachgerecht entsorgt zu werden, den Strand am Kieler Skagerrakufer verschmutzte. Der sogenannte “Kleinmüll” brachte insgesamt 28 Kilogramm auf die Wage, das Sperrmüll-Volumen betrug sogar circa 500 Kilogramm - könnt ihr euch das vorstellen?

Mit den regelmäßigen Müllsammel-Aktionen vom Ocean Summit und dessen Partner*innnen sollen nicht nur die Strände und Meere sauberer werden, sondern auch eines der fünf Meeresschutz-Kernthemen vom Ocean Summit in seiner angewandten Form in den Blickpunkt rücken: Müll & Müllvermeidung.

Die nächste Sammelaktion findet übrigens am Samstag, den 12. September, ab 11 Uhr am Skagerrakufer statt. Alle Meeresliebhaber*innen sind natürlich herzlich dazu eingeladen, mitanzupacken!

Segeln für den Meeresschutz

Eine weitere, tolle Aktion des Ocean Summits ist der nächste Woche anstehende KlimaSail. Mit Blick auf den Horizont und mit der schaukelnden Förde unter den Füßen werden sich die Teilnehmer*innen des KlimaSails unter anderem folgenden Fragen widmen: Wie geht es der Ostsee? Was hat mein Lebensstil hier eigentlich mit globalen Klimaveränderungen zu tun? Und was kann ich selbst für den Klimaschutz tun?

Spannende Fragen, auf die es vielleicht nicht so einfache Antworten gibt. Klar ist jedoch: Antworten müssen wir alle finden. Denn Klima- und Meeresschutz geht uns alle an!

Neugierig geworden?

Auf der Homepage von Ocean Summit (www.ocean-summit.de) oder bei Instagram: @Ocean_Summit /Facebook: OceanSummitKiel könnt ihr euch alle weiteren Infos holen und bleibt immer auf dem Laufenden!