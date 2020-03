„Die Vernetzer“ stärken die Gemeinschaft

Mit der Aktion „Die Vernetzer“ ermutigt delta Radio junge Menschen zur Stärkung der Gemeinschaft (Bild: GettyImages/Daisy Daisy)

Hilfesuchende und Helfer zusammenbringen – das ist das Ziel der Aktion „Die Vernetzer“ von delta Radios Corona-Einkaufshilfen. Gerade in diesen Zeiten ist es wichtig, die Gemeinschaft zu stärken und einander zu helfen.

Mit „Die Vernetzer“ bringt delta radio Schleswig-Holsteiner zusammen und startet damit eine Aktion, bei der Hilfesuchende und Helfer vernetzt werden. In der Vergangenheit riefen die Vernetzer so zu Bücherspenden auf, vermittelten Proberäume für Hobbymusiker oder – ganz aktuell – riefen Laborassistenten zur Mitarbeit im Kieler Labor Dr. Krause & Kollegen MVZ GmbH auf, um DNA zu extrahieren.

Momentan sind Nachbarschaftshilfe und Zusammenhalt besonders wichtig. Damit der Corona-Virus eingedämmt werden kann, sollen in den nächsten Wochen alle das öffentliche Leben meiden und zuhause bleiben. In diesen schwierigen Zeiten gilt es, den Fokus darauf zu legen, was man gemeinsam schaffen kann, wenn alle sich gegenseitig unterstützen. Besonders die Älteren und Menschen mit Vorerkrankungen sind durch das Corona-Virus gefährdet und sollten nicht unter Leute gehen - und so möchte delta radio besonders diesen Menschen Hilfe anbieten und ermutigt seine Hörerinnen und Hörer, sich als Corona-Einkaufshilfe zu engagieren.

Hier gelangt ihr zu einem Vordruck, den ihr in eurem Hausflur anbringen könnt.