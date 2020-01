Jeanette an Beek, Dr. Matthias Damme, Reinhard Boll, D. Christian Kuhnt, Jens Grelle, Dr. Heike Kramer, Dr. Markus Hofmann mit dem neuen Sponsorvertrag. (Bild: Frank Peter)

Seit der ersten Stunde unterstützt die Sparkassen-Finanzgruppe das Schleswig-Holstein Musik Festival (SHMF). Am vergangenen Mittwoch sagten die Sponsoren für weitere drei Jahre zu.

Das Schleswig-Holstein Musik Festival (SHMF) ist seit seiner Gründung 1986 ein Garant für bunte Konzerte und tolle Unterhaltung. Im ganzen Land ist es für sein virtuoses Programm beliebt und bekannt. Unterstützt wird das Festival dabei seit der ersten Stunde von der Sparkassen-Finanzgruppe. Im Rahmen eines Pressegespräches am 22. Januar unterzeichneten die Vertreter der Sparkassen-Finanzgruppe den Vertrag über die Verlängerung des Hauptsponsorings für das SHMF.

Über mindesten drei weitere Jahre dürfen sich die Veranstalter auf die finanzielle Unterstützung freuen. Neben den bewehrten Sponsoren wie dem Sparkassen- und Giroverband für Schleswig-Holstein, der Provinzial Nord Brandkasse AG und der LBS Bausparkasse, ist die DekaBank neu an Bord. Seit 2002 stiftet die Sparkassen-Finanzgruppe den mit dem 10.000 Euro dotierten Leonard Bernstein Award. Der weltberühmte Pianist Lang Lang zählte bereits in der Vergangenheit zu den Preisträgern. In diesem Jahr darf sich der 23-jährige Flötist Stathis Karapanos über die Auszeichnung freuen.