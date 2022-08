(Bild: Hanne Schlapkohl)

Die Stadt Preetz zeigt sich das Jahr über durchweg von ihrer besten Seite. Wir zeigen euch die Veranstaltungsvielfalt der Preetzer Innenstadt und was auf dem Marktplatz alles auf die Beine gestellt werden kann.

Am 4. September lädt ein verkaufsoffener Sonntag mit Kunsthandwerkermarkt auf dem Marktplatz in die Preetzer Innenstadt. Keramikarbeiten, Gartenkunst, Selbstgenähtes, köstliche Marmeladen, Selbstgebranntes und ganz Individuelles kann hier bestaunt werden. Ab 10 Uhr können Freunde des Bummelns auf dem Kunsthandwerkermarkt schauen und genießen, ab 11 bis 16 Uhr öffnen die Läden zum ausgiebigen Shoppen.

Ansonsten lockt die Stadt Preetz, die wegen ihres florierenden Schusterhandwerks im 19. Jahrhundert auch heute noch als Schusterstadt tituliert wird, das Jahr über mit schönen Spaziergängen, der historischen Altstadt und einer Reihe von netten Cafés. Auch die Preetzer Kirche und das Heimatmuseum sind einen Besuch wert. Die Stadt Preetz organisiert jedes Jahr verschiedene Veranstaltungen, bei denen die Stadt und ihre Einwohnenden gefeiert werden. Preetz lädt unter anderem zum alljährlichen Schusterfest im Mai, zu einem Pflanzenmarkt im Frühling, des Weiteren gibt es ein Oldtimertreffen und eine Übertragung der Kieler Sommeroper im August. Die Umgebung der Veranstaltungen macht einen Ausflug nach Preetz komplett. Es können Sehenswürdigkeiten wie der riesige Holzpantoffel gegenüber des Marktplatzes entdeckt, die Landschaft an der Schwentine zwischen Post-, Kirchen- und Lanker See erkundet, oder ein paar ruhige Augenblicke in der imposanten Stadtkirche aus dem 12. Jahrhundert genossen werden. Danach eine duftende Tasse Kaffee in einem der netten Cafés im Zentrum und der Ausflug ist endet gelungen. Wem nach einer materiellen Erinnerung an einen schönen Tag in Preetz ist, kann sich in der Geschäftsstelle der Schusterstadt Preetz in der Mühlenstraße 9 verschiedene Souvenirs wie Tassen, Magnete, Schlüsselanhänger oder Bonbondosen kaufen. Für weitere Informationen, Ausflugstipps und umfängliches Stadtwissen wendet euch gerne an den Verein für Wirtschafts- und Tourismusförderung Schusterstadt Preetz e. V.

4. September, Kunsthandwerkermarkt und verkaufsoffenener Sonntag

