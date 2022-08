0

Die Landeshauptstadt Kiel zeichnet alljährlich 14- bis 18-Jährige für besondere Leistungen im Sport aus. Alle Kieler Sportvereine sind deshalb aufgerufen, jetzt Vorschläge für die Ehrung einzureichen.

Die Jugendlichen müssen in Kiel leben oder einem Verein des Sportverbandes Kiel angehören. In Frage kommen junge Menschen, die innerhalb der letzten zwölf Monate an einer Welt- oder Europameisterschaft teilgenommen haben. Auch für einen der ersten drei Plätze bei Deutschen Meisterschaften beziehungsweise einen ersten Platz bei Nord-(Ost)deutschen Meisterschaften oder Landesmeisterschaften gibt es eine Urkunde und eine Medaille von der Stadt. Ausgezeichnet werden kann außerdem ein besonderes ehrenamtliches Engagement im eigenen Verein oder Verband.

Vorschläge können bei der Landeshauptstadt Kiel, Amt für Sportförderung, Postfach 1152, 24099 Kiel, bis zum 4. Oktober 2022 eingereicht werden. Vorschlagsformulare sind dort erhältlich und werden auch durch den Sportverband Kiel verteilt. Unter www.kiel.de/sportlerehrung stehen die Formulare und Richtlinien ebenfalls zur Verfügung. Fragen dazu beantwortet das Amt für Sportförderung unter der Kieler Rufnummer 901 31 77.