(Bild: LH Kiel)

Die Kieler Wärmeplanung bietet eine klimaneutrale Orientierung für Haus- und Wohnungseigentümer*innen. Von Februar bis April lädt das Umweltschutzamt in alle Ortsbeiräte ein, um die Ergebnisse vorzustellen und gemeinsam den Weg zur Wärmewende zu diskutieren.

Anzeige

Wärmewende: Gemeinsam für ein klimaneutrales Kiel

Die frische Brise der Veränderung weht durch Kiel: Die Strategie für eine klimaneutrale Wärmeversorgung steht in den Startlöchern. Der Kieler Wärmeplan, der als Orientierungshilfe für Haus- und Wohnungseigentümer*innen dient, zeigt auf, welche Art der Wärmeversorgung die kosteneffizienteste und treibhausgasneutrale Lösung darstellt.

Was die Kieler Wärmeplanung enthüllt

Ob der Ausbau der Fernwärme durch die Stadtwerke Kiel oder der Aufbau von Nahwärmenetzen – die Planung ist so vielfältig wie die Stadtteile selbst. In einigen Gebieten ist vielleicht die individuelle Objektversorgung der Königsweg. Diese Pläne werden nun in den Beiratssitzungen von Februar bis April in den Fokus gerückt.

Deine Chance: Mitreden und mitgestalten

Umweltdezernentin Alke Voß lädt alle Kieler*innen herzlich ein, die Sitzungen der Ortsbeiräte zu besuchen. Dort wird nicht nur informiert, sondern auch diskutiert. Ein reger Austausch über konkrete Maßnahmenvorschläge ist vorgesehen – deine Meinung zählt! Gemeinsam soll der Weg zur echten, klimaneutralen und bezahlbaren Wärmewende eingeschlagen werden.

Ein Fahrplan für die Zukunft

„Zusammen auf den Weg machen“ lautet die Devise. Die Kieler Wärmewende ist keine Aufgabe für Einzelkämpfer*innen, sondern ein Gemeinschaftswerk, das alle mitgestalten können. Nutze die Gelegenheit, Teil dieses Prozesses zu sein und die Zukunft deiner Stadt aktiv mitzugestalten. Komm vorbei und werde Teil der klimafreundlichen Bewegung in Kiel!

Hintergründe der Kommunalen Wärmeplanung

Ab dem 1. Juli 2026 sind Hauseigentümer*innen nach dem Gebäudeenergiegesetz dazu verpflichtet, bei einem Heizungsaustausch die Wärme zu 65 Prozent aus erneuerbaren Energien oder unvermeidbarer Abwärme zu decken. Für Neubauten gilt diese Regelung bereits seit dem 1. Januar 2024. In Schleswig-Holstein gilt seit 2022, dass bei Austausch oder nachträglichem Einbau einer Heizungsanlage im eigenen Haus anschließend mindestens 15 Prozent des jährlichen Wärme- und Kälteenergiebedarfs durch Erneuerbare Energien gedeckt werden müssen.

Immobilien-Eigentümer*in sind jetzt gefragt, sich über gesetzliche Pflichten, umfangreiche Fördermöglichkeiten und vielfältige Optionen zu informieren.

Die Landeshauptstadt Kiel unterstützt bei dieser Entscheidung mit dem Kieler Wärmeplan sowie kostenlosen Beratungsterminen im Nachhaltigkeitszentrum und Informationsveranstaltungen.

Informationen zu Veranstaltungen und den Beratungsangeboten rund um die Kieler Wärmeplanung sind online unter www.kiel.de/waermeplanung zu finden.